Ordu'nun yüksek kesimlerine kar yağdı
Ordu'nun Kabadüz ilçesi Çambaşı Yaylası, yağan karla beyaza büründü. Çambaşı Yaylası'nda yaşayan Tayfur Kuvan, “Böyle bir durumla ilk kez karşılaştık. Mayıs ayının son günlerindeyiz. Haziran’a girmeye bir hafta kaldı. Bu aylarda yaylada ilk kez kar görüyoruz, şaşkınız” dedi.
Kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Kabadüz ilçesinin 2 bin metre rakımlı Çambaşı Yaylası gece saatlerinde başlayan kar yağışı ile beyaz örtüyle kaplandı.
VATANDAŞLAR EĞLENDİ
Güneşli havanın keyfini çıkarmak için yaylalara çıkan vatandaşlar da kar yağışıyla birlikte sürpriz yaşadı. Mayıs ayı sonuna gelinirken yağan karla eğlenen vatandaşlar, çektikleri video ve fotoğrafları da sosyal medya hesaplarından paylaştı.
"İLK KEZ KAR GÖRÜYORUZ"
Çambaşı Yaylası'nda yaşayan Tayfur Kuvan, "Böyle bir durumla ilk kez karşılaştık. Mayıs ayının son günlerindeyiz. Haziran'a girmeye bir hafta kaldı. Bu aylarda yaylada ilk kez kar görüyoruz, şaşkınız" dedi.
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