23 Mayıs 2020, Cumartesi
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Ordu'nun yüksek kesimlerine kar yağdı

'nun Kabadüz ilçesi , yağan karla beyaza büründü. Çambaşı Yaylası'nda yaşayan , “Böyle bir durumla ilk kez karşılaştık. Mayıs ayının son günlerindeyiz. Haziran’a girmeye bir hafta kaldı. Bu aylarda yaylada ilk kez kar görüyoruz, şaşkınız” dedi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.05.2020 Güncelleme Tarihi: 23.05.2020
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O İLDE LAPA LAPA KAR YAĞDI!

Kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Kabadüz ilçesinin 2 bin metre rakımlı gece saatlerinde başlayan kar yağışı ile beyaz örtüyle kaplandı.

VATANDAŞLAR EĞLENDİ

Güneşli havanın keyfini çıkarmak için yaylalara çıkan vatandaşlar da kar yağışıyla birlikte sürpriz yaşadı. Mayıs ayı sonuna gelinirken yağan karla eğlenen vatandaşlar, çektikleri video ve fotoğrafları da sosyal medya hesaplarından paylaştı.

"İLK KEZ KAR GÖRÜYORUZ"

Çambaşı Yaylası'nda yaşayan , "Böyle bir durumla ilk kez karşılaştık. Mayıs ayının son günlerindeyiz. Haziran'a girmeye bir hafta kaldı. Bu aylarda yaylada ilk kez kar görüyoruz, şaşkınız" dedi.

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