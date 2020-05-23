Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar'ın annesi toprağa verildi
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'ın Manisa'da yaşamını yitiren annesi Semiha Dündar, Yusuf Sedat Altıntaş Camii'nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Orgeneral Ümit Dündar'ın Şehzadeler ilçesine bağlı Utku Mahallesi'nde yaşayan annesi Semiha Dündar (87), dün akşam yaşlılığa bağlı nedenlerle evinde hayatını kaybetti. Annesinin ölüm haberini alır almaz Manisa'ya gelen Orgeneral Dündar, taziyeleri kabul etti.
YALNIZ BIRAKMADILAR
Semiha Dündar için bugün saat 08.30 sıralarında Şehzadeler'deki Yusuf Sedat Altıntaş Camii'nde tören düzenlendi. Orgeneral Ümit Dündar, kardeşi spor yazarı Ufuk Dündar'ın yanı sıra törene Manisa Valisi Ahmet Deniz, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ege Ordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri, Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, askeri ve sivil erkan katıldı.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Feci kaza! AK Parti'li meclis üyesi öldü
- O ilde lapa lapa kar yağdı!
- 70 derece ölçüldü! Asfalt delindi
- O ülkede bilanço ağırlaşıyor!
- Lisede skandal! Öğretmenin şifresini ele geçirip...
- Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kar ve sağanak yağış geliyor
- Başkan Erdoğan paylaştı! Hafızalara kazınan kareler
- Bayram tatilinde bu 11 maddeye dikkat
- En güzel arefe günü mesajları
- Pendik'te korkunç kaza: Yaralılar var
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Arefe günü mesajları 2020: Resimli ve en güzel Ramazan Bayramı arife günü mesajları ve sözleri
- Kısa çalışma ödeneğinde yıllık izin kullanılabilir mi? Resmi tatil ve bayram tatili mesai olarak sayılır mı?
- Emekliye 824 lira ek ödeme! 2020 SGK Bağkur emekli maaşı ek ödeme ile ne kadar olacak?
- 30 gündür korona vakası görülmüyordu! O ilimizde yeni vaka alarmı
- Ziraat Bankası 6 ay ödemesiz destek kredisi başvuru sorgulama! 2020 Ziraat ihtiyaç kredisi ne zaman sonuçlanır?
- Kararname bekleyen öğretmenler dikkat! Tarih açıklandı! 18 Mart'ta atanan öğretmenler ne zaman göreve başlayacak?
- Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? Hangi illerde olacak? 4 günlük bayramda sokağa çıkma yasağı ne zaman, hangi gün?
- Son dakika: Arefe günü kuaförler ve berberler çalışacak mı? 23 Mayıs yarın kuaförler açık mı?
- Bankalardan düşük faiz ve 3 ay ertelemeli bayram kredisi kampanyaları! 2020 bayram kredisi veren bankalar hangileri?
- 65 yaş üstü seyahat izin belgesi nasıl alınır? ALO 199 Vefa Destek Hattı ve e-Devlet seyahat izin belgesi başvuru ekranı
- Bayram mesajları 2020: En güzel anlamlı kısa ve uzun Ramazan Bayramı kutlama mesajları burada! (SMS, WhatsApp, Facebook)
- Arife günü ve bayramda marketler açık mı? 23-24-25-26 Mayıs sokağa çıkma yasağı marketler kaça kadar açık olacak?