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Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar'ın annesi toprağa verildi

Ümit Dündar'ın 'da yaşamını yitiren annesi , Yusuf Sedat Altıntaş Camii'nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.05.2020 Güncelleme Tarihi: 23.05.2020
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ORGENERAL DÜNDAR'DAN ANNEYE SON VEDA!

'ın Şehzadeler ilçesine bağlı Utku Mahallesi'nde yaşayan annesi (87), dün akşam yaşlılığa bağlı nedenlerle evinde hayatını kaybetti. Annesinin ölüm haberini alır almaz 'ya gelen Orgeneral Dündar, taziyeleri kabul etti.

YALNIZ BIRAKMADILAR

Semiha Dündar için bugün saat 08.30 sıralarında Şehzadeler'deki Yusuf Sedat Altıntaş Camii'nde tören düzenlendi. Orgeneral Ümit Dündar, kardeşi spor yazarı Ufuk Dündar'ın yanı sıra törene Manisa Valisi Ahmet Deniz, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ege Ordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri, Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, askeri ve sivil erkan katıldı.

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