İstanbul’da lisede skandal! Öğretmenin şifresini ele geçirip notlarını değiştirdi
Öğretmeninin internet şifresini ele geçiren lise öğrencisi Buse G., üç dönemlik notlarını değiştirip mezun oldu. Sabah’tan Dilek Yaman’ın haberine göre; olay ihbar sonucu ortaya çıkarken, ihmalkar öğretmene dava açıldı.
İstanbul'da, Fatih Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne 2 Nisan 2019 günü bir ihbar yapıldı. İhbarda; "Fatih'te bir lisede görsel sanatlar öğretmeni Muharrem V.'nin e-okul şifresi ile okulun 12-G sınıfı öğrencilerinden Buse G.'ye ait notların değiştirildiği" bildirildi.
"SİSTEMDEN ÇIKIŞ YAPTIM"
Yapılan incelemede, Buse G.'nin ders notlarının çeşitli dönemlerde "Muharrem V." kullanıcısı tarafından değiştirildiği, bunun tesadüfi bir durum olmadığı, kısmen ihmal varsa dahi kasıtlı bir durum olduğu belirlendi. İfadesi alınan Muharrem V. "O dönemde kendi telefonumda internet yoktu. Buse G. isimli öğrencim 'Benim internetim var hocam' diyerek kullanabileceğimi söyledi. Ben de telefonundan sınıfların notlarını girdim ve sistemden çıkış yaptım. Ancak öğrencinin telefonuna şifremi kayıt edecek şekilde ayarlamış olduğunu düşünüyorum" dedi.
ÖĞRETMENE İKİ YIL HAPİS İSTENDİ
Savcılık, Muharrem V. hakkında "Görevi kötüye kullanmak"tan dava açtı. İddianamede, öğretmenin öğrencinin telefonunda not girişi yapması, şifrenin öğrencinin eline geçmesine sebep olmasının ihmalkar bir davranış olduğu belirtildi. Bu şekilde öğrencinin mezun olmasının ihmali aşan kasti bir davranış olduğu, okul şifresini vererek notlarının değiştirilmesine neden olduğu anlatıldı. Öğretmen Muharrem V.'nin iki yıla kadar hapsi istendi. (Dilek Yaman/Sabah)
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Pendik'te korkunç kaza: Yaralılar var
- En güzel arefe günü mesajları
- Orgeneral Dündar'dan anneye son veda!
- O ilde lapa lapa kar yağdı!
- 70 derece ölçüldü! Asfalt delindi
- Tatlıda inanılmaz oyun! Aman dikkat
- O ülkede bilanço ağırlaşıyor!
- Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kar ve sağanak yağış geliyor
- Marketler bugün kaça kadar açık?
- Korkunç cinayet! Annesini 50 bıçak darbesiyle öldürdü
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Marketler bugün kaça kadar açık? 23-24-25-26 Mayıs'ta ŞOK, BİM, Migros, A101 açık mı, kapalı mı?
- Arefe günü mesajları 2020: Resimli ve en güzel Ramazan Bayramı arife günü mesajları ve sözleri
- Kısa çalışma ödeneğinde yıllık izin kullanılabilir mi? Resmi tatil ve bayram tatili mesai olarak sayılır mı?
- Emekliye 824 lira ek ödeme! 2020 SGK Bağkur emekli maaşı ek ödeme ile ne kadar olacak?
- 30 gündür korona vakası görülmüyordu! O ilimizde yeni vaka alarmı
- Ziraat Bankası 6 ay ödemesiz destek kredisi başvuru sorgulama! 2020 Ziraat ihtiyaç kredisi ne zaman sonuçlanır?
- Kararname bekleyen öğretmenler dikkat! Tarih açıklandı! 18 Mart'ta atanan öğretmenler ne zaman göreve başlayacak?
- Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? Hangi illerde olacak? 4 günlük bayramda sokağa çıkma yasağı ne zaman, hangi gün?
- Son dakika: Arefe günü kuaförler ve berberler çalışacak mı? 23 Mayıs yarın kuaförler açık mı?
- Bankalardan düşük faiz ve 3 ay ertelemeli bayram kredisi kampanyaları! 2020 bayram kredisi veren bankalar hangileri?
- 65 yaş üstü seyahat izin belgesi nasıl alınır? ALO 199 Vefa Destek Hattı ve e-Devlet seyahat izin belgesi başvuru ekranı
- Bayram mesajları 2020: En güzel anlamlı kısa ve uzun Ramazan Bayramı kutlama mesajları burada! (SMS, WhatsApp, Facebook)