Son dakika: Pendik'te İETT otobüsü sulama aracına çarptı: 7 yaralı

Kaza saat 09.00 sıralarında Pendik Çınardere Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. Hızlı olduğu iddia edilen Ercan Kaymakçı yönetimindeki Akfırat- Kartal seferini yapan İETT otobüsü, Pendik yönünde ilerlediği sırada, yol kenarında sulama yapan Ömer Uygun yönetimindeki Pendik Belediyesi'ne ait su tankerine çarptı.

7 KİŞİ YARALANDI

Kazada otobüs şoförü ve su tankeri şoförü de dahil olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edildi.





Otobüste bulunan bir yolcu, "Ben en arka 3'lü koltukta oturuyordum. Otobüs hızlı gidiyordu, bir anda çarpışma sesi duyduk. Sol önümde bir kadın oturuyordu. Kadının yere uçtuğunu gördüm. Otobüs süratle geliyordu sulama aracına çarptı. Sulama aracını görmedi. Yolcular otobüsün içine savruldu. 2-3 tanesini gördüm. Otobüste ortalama 9-10 kişi vardı, şoförle birlikte" dedi.





