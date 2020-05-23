23 Mayıs 2020, Cumartesi
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Son dakika: Meteoroloji'den yoğun kar yağışı uyarısı!

11. Bölge Müdürlüğünden yapılan son dakika açıklamasında, Pazar ve Pazartesi günü , , , , ve 'de 1500 metre rakım üzerindeki yüksek kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve karın etkili olacağının tahmin edildiği belirtildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.05.2020
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METEOROLOJİ'DEN YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI!

'in yüksek kesimlerinde kuvvetli kar yağışı bekleniyor.

11. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, yarın ve Pazartesi günü , , , , ve 'de 1500 metre rakım üzerindeki yüksek kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve karın etkili olacağının tahmin edildiği belirtildi.

Açıklamada, kar yağışı nedeniyle buzlanma, don ve ulaşımda aksama yaşanabileceği vurgulanarak, vatandaşların dikkatli olmaları istendi.

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