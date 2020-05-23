Mbaye Diagne'den flaş itiraf!
Süper Lig'in güçlü takımlarından Galatasaray'ın sezon başında Belçika ekibi Club Brugge'e kiraladığı Mbaye Diagne geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Galatasaray'ın sezon başında Belçika Ligi ekiplerinden Club Brugge'a kiraladığı Mbaye Diagne, burada hocasıyla yaşadığı sorunlar nedeniyle kadro dışı kalmıştı.
Yeni sezonda Galatasaray'a dönüp dönmeyeceği merak edilen golcü futbolcu, kariyerine ve transfer dedikodularına dair birçok konuyu The Guardian'a verdiği röportajda konuştu.
İşte Senegalli futbolcunun sözlerinden öne çıkanlar...
Galatasaray forması giyerken kendisini Newcastle, Everton ve Crystal Palace'ın da istediğini söyleyen Diagne, sonuç olarak Brugge ile anlaştığı ve Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı için memnun olduğunu dile getirdi.
Senegalli golcü, Brugge Teknik Direktörü Clement'in kendisine "Seni Şampiyonlar Ligi'nde oynatmak için aldık. Bizi gruptan çıkar" dediğini söyledi.
PSG maçında kaçırdığı penaltıya da değinen Diagne, "Penaltı atışını benim kullanmamı istemediler ama o an adrenalim seviyem çok yüksekti ve ben atmak istedim. Ancak kaçırdıktan sonra herkesten özür dilememe rağmen beni kadro dışı bıraktı ve A takıma almadı. Yerime çağırdığı oyunculara saygı duyuyorum ama benim seviyemde değillerdi" dedi.
Galatasaray'a dönüp dönmeyeceği merak konusu olan Diagne, şunları kaydetti:
Galatasaray'da oynadığım için çok mutluyum ama beni takımda tutmak isteyip istemediklerini bilmiyorum. Henüz onlarla konuşmadım. Bazıları Galatasaray'ın yüksek maaşlı oyuncuları satacağını söylüyor ama bu ne anlama geliyor bilmiyorum. Eğer beni satmaya karar verirlerse, kendi stilime uygun bir yer bulacağımdan eminim.
Sosyal medya hesabından son günlerde adının da anıldığı Nottingham Forest paylaşımı yapmasına ilişkin de konuşan 28 yaşındaki yıldız futbolcu, "Bunu paylaştım ama üzerinde logo olduğunu bilmiyordum. Resmi hiçbir şey yok" ifadelerini kullandı.
Son olarak Premier Lig'e transferine değinen Diagne, sözlerini şöyle tamamladı:
İngiltere'de konuştuğum tek kişi Trezeguet. Bana sürekli 'İngiltere'ye gel' diyor. Güçlü bir forvetim. Hava toplarında iyiyim ve bitiriciyim. Bildiğim tek şey, Galatasaray'da ya da başka bir yerde yeniden oynamak ve goller atmak için sabırsızlandığım.
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