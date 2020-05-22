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Sultangazi'de minibüs denetimi yapan polis şaştı kaldı: 16 fazla yolcu çıktı

Sultangazi'de 'de polisin durduğu minibüsten 16 fazla yolcunun çıkması, polisi bile şaşırttı. Minibüs sürücüsü, fazla yolcuların yolda kaldığını bundan dolayı aldığını söyledi. Ekipler, tedbirleri kapsamında kurallara uyulması gerektiğini hatırlatarak sürücüye, 3 bin 180 TL kesti.

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Giriş Tarihi: 22.05.2020 Güncelleme Tarihi: 22.05.2020
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POLİS BİLE ŞAŞTI KALDI! OLACAK İŞ DEĞİL

Sultangazi'de polisi ekiplerinin, minibüslere ve otobüslere yönelik denetimleri devam ediyor. Denetimlerde toplu taşımada yarı kapasite kuralına uymayan, ayakta yolcu taşıyan sürücülere, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesi'ne göre uygulandı.

POLİS FAZLA YOLCULARI SAYARAK ŞAŞKINLIĞINI DİLE GETİRDİ

Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde denetimlerini sürdüren Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı motorize Yunus polisleri, durdurdukları bir minibüsten çıkınca büyük şaşkınlık yaşadı. Fazla yolcuları tek tek sayan Yunus polisi, minibüs sürücüsüne 16 fazla yolcu aldığını söyleyerek şaşkınlığını dile getirdi. Minibüs sürücüsü, yağışlı havayı bahane göstererek, "7 kişi yolcu taşıma kapasitem var. Yolda kalmışlar. Yağmur yağıyor diye mecbur aldım" dedi.

"BEN BİNDİĞİMDE KİMSE YOKTU"

Yolculara salgının devam ettiğini hatırlatan polis, minibüslere kalabalık bir şekilde binmemeleri yönünde uyarıda bulundu. Bir kadın yolcu, "Ben bindiğimde kimse yoktu" diyerek kendini savunmaya çalıştı. Polis memuru ise, bu tür durumlarda minibüs sürücülerini uyarmalarını ve 155 Polis İmdat hattına bildirmelerini söyledi. Ekipler, koronavirüs tedbirleri kapsamında kurallara uyulması gerektiğini hatırlatarak sürücüye, 3 bin 180 TL idari para cezası kesti.

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