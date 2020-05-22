22 Mayıs 2020, Cuma
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Son dakika: Kayseri'de feci kaza kamerada! Freni boşalan kamyon ortalığı savaş alanına çevirdi

haberi... 'de freni boşalan hafriyat kamyonu, önce iş yerine, ardından 6 araç ile yol kenarında yürüyen 2 kişiye çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada 5 kişi yaralandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.05.2020
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KAMYON ORTALIĞI SAVAŞ ALANINA ÇEVİRDİ

, saat 14.00 sıralarında ile Erciyes Kayak merkezi arasındaki yolun Hisarcık Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Kent merkezi yönüne giden Kadir Çolak (47) yönetimindeki boş hafriyat kamyonu, freninin boşalması sonucu kontrolden çıktı.

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