Son dakika: Manisa'da dehşet kamerada! 17 yaşındaki Ceren Kultaş böyle vuruldu |Video
Son dakika haberi... Manisa'nın Salihli ilçesinde pompalı tüfekle öldürülen Ceren Kultaş'ın vurulma anı akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.
Manisa'nın Salihli ilçesinde 20 Mayıs akşamı benzin istasyonunda pompalı tüfekle öldürülen 17 yaşındaki Ceren Kultaş'ın öldürülme anı iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
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