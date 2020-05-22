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Son dakika: Manisa'da dehşet kamerada! 17 yaşındaki Ceren Kultaş böyle vuruldu |Video

Son dakika haberi... 'nın Salihli ilçesinde pompalı tüfekle öldürülen 'ın vurulma anı akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.05.2020
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DEHŞET KAMERADA! CEREN BÖYLE VURULDU

'nın Salihli ilçesinde akşamı istasyonunda pompalı tüfekle öldürülen 17 yaşındaki 'ın öldürülme anı iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

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