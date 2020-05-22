22 Mayıs 2020, Cuma
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İstanbul'da mesai saatlerine yeni düzenleme!

Son dakika haberine göre; Valiliği'nden yapılan açıklamada, saatlerinin 'tan itibaren 09.00 - 13.00, 13.30- 17.30 olarak uygulanacağı belirtildi.

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Giriş Tarihi: 22.05.2020 Güncelleme Tarihi: 22.05.2020
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'da saatlerinde 'tan itibaren düzenlemeye gidileceği duyuruldu. Daha önce tedbirleri kapsamında değişen mesai saatleri, kamuda 27 Mayıs itibarıyla 09.00 - 13.00, 13.30- 17.30 olarak uygulanacak.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 100 ncü maddesi gereğince; ilimizde mesai saatleri 27.05.2020 tarihinden itibaren 09.00 - 13.00, 13.30- 17.30 olarak uygulanacaktır.

"FARKLI OLARAK DÜZENLENMESİ..."

Özel Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklere göre çalışma saatlerinin farklı olarak düzenlenmesi zorunlu olan kamu kurum ve kuruluşlarına ait hükümler saklıdır. Bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederim."

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