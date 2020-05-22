22 Mayıs 2020, Cuma
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Katliam gibi kaza! Otomobil dereye uçtu...

'de, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, dereye uçtu. Kazada, araçtaki 3 kişi boğularak yaşamını yitirdi, yaralanan 1 kişi ise 'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.05.2020
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KATLİAM GİBİ KAZA!

, sabah saatlerinde merkez ilçesi Adanalıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Tarsus Turizm Sahil Bölgesi istikametine açılan yeni yolda, sürücüsünün kontrolünden çıkan 33 DL 6832 plakalı otomobil, dereye uçtu.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, arama- kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmayla ters dönen otomobil, çekiciyle dereden çıkarıldı.

Araçtaki 4 kişiden Tekin Yalçın (23), Nuran Altun (26) ve Mesut Altun'un (32) boğularak hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Güçlin Altun (43) ise 'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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