22 Mayıs 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Beyoğlu'nda dehşete düşüren hareket! Siparişini teslim eden kargocu...

Beyoğlu'nda dehşete düşüren hareket! Siparişini teslim eden kargocu...

'nda paket teslim eden kargocu apartmanın girişine idrarını yaptı. Apartman sakinlerini şoke eden hareket güvenlik kamerasına yansıdı. Apartman sakinleri görevlisinden şikayetçi oldu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.05.2020 Güncelleme Tarihi: 22.05.2020
ABONE OL
SİPARİŞİNİ TESLİM EDEN KARGOCU...

Olay, dün Kulaksız Mahallesi'ndeki apartmanda meydana geldi. Paket teslim etmeye giden görevlisi, paketi teslim ettikten sonra çıkmak üzereyken apartmanın girişine idrarını yaptı.

Beyoğlu'nda dehşete düşüren hareket! Siparişini teslim eden kargocu... | VİDEO BEYOĞLU'NDA DEHŞETE DÜŞÜREN HAREKET! SİPARİŞİNİ TESLİM EDEN KARGOCU... | VİDEO

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ

Giriş kattaki dairede yaşayanların duvarda ıslaklığı fark etmesi üzerine çocukların duvara tuvaletini yaptığını düşündü. Ancak güvenlik kameraları incelendiğinde idrarını yapan kişinin paket teslim etmeye gelen kargo çalışanı olduğu anlaşıldı.

Apartman sakinleri kargo görevlisinden şikayetçi oldu.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA