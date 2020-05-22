İzmir’de meşhur Havra Sokağı'ndaki kalabalık korkuttu
İzmir’de, sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde vatandaşlar son alışverişlerini yaptı. Kemeraltı Çarşısı'ndaki meşhur Havra Sokağı'nda, yine yoğunluk oluştu. Maske takmak zorunlu olmasına rağmen birçok kişinin bu kurala uymadığı gözlenirken, sosyal mesafe kuralı da hiçe sayıldı.
Arife ve Ramazan Bayramı günlerini kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde birçok vatandaş, evlerindeki eksik olan gıda ve hijyen ürünlerini tamamlamak için alışveriş yaptı. Alışveriş için Kemeraltı Çarşısı'ndaki meşhur Havra Sokağı'nı tercih eden vatandaşların kalabalık görüntüsü dikkat çekti. Maske takmak zorunlu olmasına rağmen birçok kişinin bu kurala uymadıkları gözlenirken, sosyal mesafe kuralı da hiçe sayıldı.
"MECBURİYETTEN ÇIKIYORUZ"
Alışveriş için sokağa gelenlerden Azize Doğan, "Çok kalabalık, sosyal mesafe de yok. Ama yapacak bir şey yok, açıkçası biz de uymuyoruz bu kurala. Mecburiyetten çıkıyoruz, evdekiler yetmiyor. Her gün biraz biraz alışveriş yapıyoruz. Bugün kahvaltılık ve fasulye aldım ve daha da dolaşacağım. Benim maskem var ama maske takmayan çok gördüm çarşıda" dedi.
"İŞLER AÇILDI"
Çarşıda manav işleten ve maske takmadığı gözlenen Kazım Esen, sürekli çalıştığı ve yorulduğu için bazen maske takmadığını belirterek, "Çarşının 3-4 gün kapalı olması, müşterileri buraya yönlendirdi. İşler şu anda açılmış durumda. Bayramın gelmesiyle beraber işlerimiz açıldı. Sokağa çıkma yasağı da olduğu için millet kendisini hazırlıyoruz" dedi.
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