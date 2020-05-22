Son dakika haberi: 15-20 yaş için dört saatlik sokak izni başladı
Son dakika haberi... Normalleşme planı çerçevesinde bugün 15-20 yaş arasındaki kişilere verilen 4 saat süreli sokağa çıkma izni, saat 11.00 itibarıyla başladı.
Korona virüs salgınında normalleşme planı çerçevesinde 0-14 yaş, 15-20 yaş ve 65 yaş üstü olmak üzere üç farklı yaş grubundaki vatandaşlar için bir süredir belirli tarih ve saatlerde sokağa çıkma izni veriliyor.
Bu kapsamda bugün de 15-20 yaş arasındaki kişilere izin verildi. 15-20 yaş arasındaki gençlere sokağa çıkma izni saat 11.00 itibarıyla başladı. 15-20 yaş arasındaki gençler, saat 11.00 ila 15.00 arasında sokağa çıkabilecek.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Türkiye zirvedeki yerini korudu
- Kamyon ortalığı savaş alanına çevirdi
- FSM'de tehlikeye davetiye çıkardılar
- Bilim Kurulu üyeleri uyardı: Komşunuza bile gitmeyin!
- Polis bile şaştı kaldı! Olacak iş değil
- Yok artık! Tepkiler çığ gibi büyüyor
- Akılalmaz ‘ucuz arsa’ tezgahı
- Turizm cennetinde korona vakası görülmedi
- Şeytanın aklına gelmez! Ağızlar açık kaldı
- 22 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- CANLI HARİTA! Türkiye ve dünya koronavirüs tablosu! 22 Mayıs corona vaka ve ölüm sayısı kaç oldu? Son durum...
- Son dakika: Bugün cuma namazı kılınacak mı? Camiler ne zaman açılacak? Cuma namazı ne zaman başlayacak?
- 22 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu: BİM'de bu hafta indirimli ürünler dolu dolu! İşte aktüel katalog...
- e-Devlet 1000 TL sosyal yardım parası başvuru ekranı! 3. faz pandemi başvuru sonucu nasıl öğrenilir?
- Bugün marketler kaça kadar açık? 22 Mayıs A101, BİM, ŞOK kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
- İşsizlik maaşı bayramdan önce yatar mı? 2020 Haziran ayı işsizlik maaşı yattı mı? İşsizlik maaşı şartları neler?
- Son dakika: Bursluluk sınavı ertelendi! 2020 MEB İOKBS sınavı ne zaman yapılacak?
- Denize girmek yasak mı? 2020 Plajlar ne zaman açılıyor? İstanbul, İzmir, Antalya'da denize girmek serbest mi?
- Normalleşme takvimi açıklandı! 1 Haziran'da nereler açılacak? Spor salonları, sürücü kursları, kütüphaneler...
- Son dakika: ATA AÖF vize sınavı sonuçları sorgulama! 2020 ATA AÖF online final sınavı ne zaman?
- Emekliye intibak müjdesi var mı? 2020 İntibak yasası son durum nedir? 355 TL intibak zammı ne oldu?
- Maskesiz sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri? İstanbul, Ankara, İzmir'de maske takmak zorunlu mu?