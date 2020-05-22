22 Mayıs 2020, Cuma
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Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Yeni uyarı geldi | 22 Mayıs 2020 hava durumu

2020 Cuma günü için Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi. tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara ( ve hariç), Ege, , dışında bölge geneli, Karadeniz, 'nun kuzeyi ile yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde Adana, ve çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların internette aradığı 'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 22 Mayıs 2020 Cuma hava durumu tahminleri...

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Giriş Tarihi: 22.05.2020
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O İLLERDE YAŞAYANLAR DİKKAT! YAĞIŞ UYARISI

tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara ( ve hariç), Ege, , dışında bölge geneli, Karadeniz, 'nun kuzeyi ile yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde Adana, ve çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Karadeniz bölge geneli ile , , ve 'da yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara'nın kuzey ve batısında kuzey ve kuzeydoğu, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu bölge geneli ile 'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey, iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede azalacağı diğer yerlerde değişmeyeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu, diğer yerlerde güney ve güneybatı yönlerden orta kuvvette, Marmara'nın kuzey ve batısında kuzey ve kuzeydoğu, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu bölge geneli ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

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