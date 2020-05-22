CHP'li Erdek Belediyesi Başkanı Hüseyin Sarı hayatını zindan etti

Diyarbakır'da uzman çavuş olarak görev yapan Halil İbrahim Gülsoy, Ocak 2016'da, Balıkesir'in Erdek İlçesi Belediyesi'ne geçerek nikah memuru olarak göreve başladı. İddiaya göre, CHP'li Belediye Başkanı Hüseyin Sarı, Ak Parti'ye oy verdiğini öğrendiği Gülsoy'u, 31 Mart Yerel seçimlerinden bir gün sonra nikah memurluğundan alınarak, zabıta müdürlüğüne gönderdi. Dava açıp eski görevine dönen Gülsoy, bu kez de mobbinge maruz kaldı. Maaşı da ödenmediği için ev kirasını bile ödeyemeyen Halil İbrahim Gülsoy, kızları 11 yaşında Azra, 6 yaşında Hazal ve eşi ile birlikte sokağa atılmaktan korkuyor.







'HAYATINI ZİNDAN EDECEĞİM'

Yaşadıklarını SABAH'a anlatan Gülsoy, "Başkanın makamına gidip, neden yerimi değiştirdiğini sorduğumda, ters bir üslupla 'Bana değil AK Parti'ye oy vermişsin. Bu daha başlangıç. Bu saatten sonra belediye sınırları içinde sana hayatı zindan edeceğim' cevabını vererek odadan çıkardı. Bunun üzerine Mayıs ayında dava açtım ve mahkeme beni haklı bularak, 3 ay sonra eski görevime iade etti. Ama bu sefer de ağır bir mobbing başladı. Yapılamayacak işler istediler. Üstelik, yerel seçimler öncesi beş ay boyunca zaten maaş alamamıştık. Bu nedenle borçlarım birikmişti. Üstelik Aralık 2018'den beri ben ve belediyede birkaç kişi maaşını alamıyordu. Belediye Başkanı Hüseyin Sarı, memur statüsünde olmamıza rağmen benim ve birkaç çalışanın daha maaşını ödemiyor" dedi.







'BUNLAR DAHA İYİ GÜNLERİN'

Gülsoy, şöyle devam etti: "Başkan Hüseyin Sarı'ya yakın isimlerin hepsinin maaşlarını gününde ve tam olarak aldığını öğrendim. Ama ben 18 aydır maaş alamıyorum. Sadece, 2-3 ayda bir sus payı olarak bin TL ödüyorlar. İki çocuğum var. Aylardır kiramı ödeyemiyordum. Ev sahibim evden çıkaracağını söylüyor. Başkan Hüseyin Sarı ise baskılarına devam ediyor. Geçen ay Erdek Nüfus Müdürlüğü beni bünyesine almak istedi. Ben de muvafakatname için başkana gittim. Ama mavufakatnameyi imzalamayacağını söyleyerek, 'çok istiyorsa istifa edip gidersin' deyip, 'bunlar daha iyi günlerin' diyerek tehdit etti. Bayram geldi ama biz ailece bırakın bayramı kutlamayı evden kovulmamak için dua ediyoruz."



'HAKKIMIZI İSTİYORUZ'

Eşi maaş alamadığı için zor günler geçirdiklerini söyleyen Şükran Gülsoy ise, "Çok zor günler geçirdik ve hala da geçirmeye devam ediyoruz. Evimize giren para yok. Maddi ve manevi olarak zor durumdayız. Çocukların eğitimi ve ihtiyaçları, kira, faturalar derken çok zorlandık. Eşimin her zaman destekçisiyim ama ne kadar ben moralde versem tabi ki zor durumdayız. Hamur ve yufka açmaya gidiyoruz. Buradan 10-15 lira alıyorum. Gelirken eve ekmeğimi alıp geliyorum ama bu maaş gibi olmuyor. Biz hakkımızı istiyoruz. Kimseden başka bir talebimiz yok. Artık düzenli bir hayatımız olsun, düzenli bir yaşantımız olsun, çocuklarımızın düzenli bir geleceği olsun istiyoruz. Başka bir beklentimiz yok" diye konuştu.

Sabah