Aydın’da süt tankeri otomobile çarptı; evli çifti kaza ayırdı

İzmir yönünden Muğla yönüne giden Hacer Ginçay (61) yönetimindeki 34 SZ 2263 otomobile, Ali Çapar'ın kullandığı 35 ABJ 641 plakalı süt tankeri arkadan çarptı.

HAYATA VEDA ETTİ

Çarpmanın şiddetiyle tankerin önünde sürüklenerek hurdaya dönen otomobildeki sürücü Hacer Ginçay ve eşi Cemal Adnan Ginçay yaralandı. Yaralı çift, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Cemal Adnan Ginçay, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

GÖZALTINA ALINDI

Tedaviye alınan Hacer Ginçay'ın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Tanker şoförü Ali Çapar, polis ekiplerince gözaltına alındı. Ginçay, çiftinin 65 yaş üstü özel seyahat izni ile Muğla yönüne gittikleri öğrenildi.