22 Mayıs 2020, Cuma
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Aydın’da süt tankeri otomobile çarptı; evli çifti kaza ayırdı

Efeler ilçesinde, saat 15.00 sıralarında, - yolu Efeler Gişeleri yakınlarında süt tankerinin arkadan çarptığı otomobildeki (68) yaşamını yitirdi, sürücü eşi (61) ise yaralandı.

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Giriş Tarihi: 22.05.2020
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FECİ KAZA EVLİ ÇİFTİ AYIRDI!

yönünden yönüne giden (61) yönetimindeki 34 SZ 2263 otomobile, 'ın kullandığı 35 ABJ 641 plakalı süt tankeri arkadan çarptı.

HAYATA VEDA ETTİ

Çarpmanın şiddetiyle tankerin önünde sürüklenerek hurdaya dönen otomobildeki sürücü Hacer Ginçay ve eşi yaralandı. Yaralı çift, çevredekilerin ihbarı üzerine yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Cemal Adnan Ginçay, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

GÖZALTINA ALINDI

Tedaviye alınan Hacer Ginçay'ın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Tanker şoförü Ali Çapar, polis ekiplerince . Ginçay, çiftinin 65 yaş üstü özel seyahat izni ile Muğla yönüne gittikleri öğrenildi.

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