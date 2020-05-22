22 Mayıs 2020, Cuma
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İstanbul'da cadde üzerinde silahlı kavga: 1 yaralı

Kağıthane’de 14.30 sıralarında Gültepe Mahallesi Talatpaşa Caddesi üzerinde aralarında husumet bulunan iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.05.2020
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CADDE ÜZERİNDE SİLAHLI KAVGA!

İddiaya göre, aralarında alacak verecek nedeniyle husumet bulunan C.A ile G.A cadde üzerinde tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

SİLAHA SARILDI

C.A yanında bulunan silahla G.A'ya bir el ateş etti. Olayda G.A ayağına isabet eden kurşunla yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

GÖZALTINA ALINDI

Sağlık ekipleri yaralı G.A'yı ambulansla çevredeki özel bir hastaneye götürdü. C.A ise polis ekipleri tarafından olay yerinde . Hastaneye kaldırılan G.A'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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