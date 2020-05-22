Güvenli tatil için yol haritası belirlendi!

Ramazan Bayramı'ndan sonra hareketlenmesi beklenen turizm sektöründe Kovid-19 ile mücadele için gerekli tüm adımlar atılıyor. Virüsle mücadele için bir hijyen genelgesi yayımlayan Kültür ve Turizm Bakanlığı, isteyen tesisler için de sertifika hazırladı. Bakanlık dün de sertifikayı verecek firmaları yayımladı. Türkiye Akreditasyon Kurumu onaylı akreditasyon kurumları turizm tesislerinde hijyen ve sağlık denetimi ile uygunluk değerlendirmesi yapacak. Sertifika almak isteyen tesisler de talep edilen standartları sağlamak için çalışmalarını başlattı.



TESİSLER DENETLENECEK

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın başlattığı uygulama ile belge vermeye yetkili akreditasyon firmaları, hijyen ve sağlık denetimi ile uygunluk değerlendirmesi yapacak. Bu firmalar yapacakları değerlendirmelere ilişkin raporlar düzenleyecek, başvuruda bulunan tesislere düzenli olarak denetçi göndererek, kriterlere uygun hizmet verilip verilmediğini denetleyecek. TÜRKAK onaylı denetleme ve belgelendirme işletmeleri dışında bu konuda çalışmak isteyen diğer işletmeler de gerekli yetkinliğe sahip olmaları ve akreditasyonlarının TÜRKAK tarafından teyit edilmeleri halinde denetim yapabilecek. Belgeyi alan tesisler ise Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın internet sitesinden ayrıca duyurulacak. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, turizm tesislerinin bu belgeyi almalarının zorunlu olmadığını belirterek, bu belge ile konaklama ve yeme-içme tesislerinin ayrı ayrı kriterler çerçevesinde uluslararası standartlarda denetleneceğini söyledi.

KAREKOD OLACAK

Tesislere gelen konuklar, 'Sağlıklı Turizm Belgesi'nde belgenin logosunu, denetime ilişkin detaylı bilgilerin yer aldığı karekod uygulamasını ve denetleyici firmanın logosunu görecek. Konaklamadan yeme-içme tesislerine, tesis çalışanlarından misafirlerin kendi sağlık durumuna geniş bir yelpazede yeni tedbirleri tanımlayan "Sağlıklı Turizm Belgelendirme Programı" hakkındaki tüm bilgilere Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın "www.tga.gov.tr" internet adresinden ulaşılacak. TÜROFED Başkanı Surui Çorabatır, otellerin çalışma başlattığını söyledi.



KİMLER BELGE VERECEK?

RoyalCert Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri A.Ş.

TÜVSÜD Teknik Güvenlik ve Kalite Denetim Tic. Ltd. Şti.

Llyod's Register Gözetim Ltd. Şti.

Türk Standardları Enstitüsü Sistem Belgelendirme Grup Başkanlığı

BV Inspektorate Uluslararası Gözetim Servisleri A.Ş.

Sabah