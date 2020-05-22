Cumartesi günü açık olacak işletmeler!
Koronavirüsle mücadele tedbir amaçlı Ramazan Bayramı süresince uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde alışverişinizi cumartesi günü saat 17.00’ye kadar tamamlayın. İşte Cumartesi günü açık olacak işletmeler...
Ramazan Bayramı süresince 81 ilde 4 gün uygulanacak olan sokağa çıkma yasağıyla ilgili İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine göre, bugün market, bakkal, manav, kasapların yanı sıra kuruyemişçiler saat 23.00'e kadar faaliyetlerine devam edebilecek. Bu işyerleri yarın yani Arefe Günü ise 10.00-17.00 saatleri arasında da kapılarını açık tutacak. Vatandaşlar (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlar hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecek. Bu işyerleri o saatler arasında evlere/adrese servis yapabilecek.
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