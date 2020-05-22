Antalya’da 5 isimli adamın evliliği tehlikede

Antalya'da yaşayan Ersin Akbaş'ın ismiyle ilgili hatalar zinciri, doğumuyla başladı. 1966 yılında Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde doğan Akbaş, Çaycuma Nüfus Müdürlüğü'ne adı 'Ersin Akbaş' olarak bildirilmesine rağmen 'Ergün Akbaş' ismiyle, cinsiyeti 'kız' olarak kaydedildi. İlerleyen dönemde annesinin dikkati sayesinde cinsiyet yanlışlığı düzeltildi. Ancak yanlış isimle kaydetme hataları farklı tarihlerde tekrar eden Ersin Akbaş'ın hayatı film senaryosuna döndü.

İKİ KEZ ASKERE GİTTİ

Ersin Akbaş, iddiasına göre iki kez askerlik yaptı. Kendi adıyla 1986-1987 yılları arasında 18 aylık vatani görevi yapan Akbaş, 1990 yılında Körfez kriziyle çıkan seferberlik sonrası ikinci kez askerliğe çağrıldı. Akbaş, ikinci askerliğini de 'Ersün' adıyla yaptı. Akbaş, 2008 yılında dava açarak gerçek ismine kavuştu. Ersin Akbaş, yeni kimliğine kavuşsa da şanssızlıklar peşini bırakmadı. 2011 yılında başkasının yerine hapis yattı. Hata anlaşılınca 15 gün sonra tahliye oldu.

"BU HATALARIN CEZASINI BENİM Mİ ÇEKMEM GEREKİYOR?"

Ersin Akbaş'ın adı dolayısıyla yaşadığı sıkıntılar, sosyal güvenlik primi ödemelerinde ve iş bulma süreçlerinde de sürdü. İsim karmaşasından dolayı üniversitede okuyan kızıyla da sorun yaşadığını anlatan Akbaş, "Kızım bana 'Baba televizyonlara çıkma' diyor. O da haklı ama ben kime hesap soracağım, kime ne diyeceğim? 5 tane isim var. Cumhurbaşkanı'na, Adalet Bakanı'na da sesleniyorum. Ben çok mağdur oldum. Çoluk çocuğum mağdur oldu. Baba adları net olmadığı için oğullarım bu yüzden okulu bıraktı. Bu hataların cezasını benim mi çekmem gerekiyor? Sorumlular kim, nerede" dedi.

"HANIMIN 5 KOCASI VAR"

Ersin ve Ersün Akbaş olarak SGK kayıtlarında iki kez sigortalı olarak göründüğünü sözlerine ekleyen Ersin Akbaş, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Doğumdan beri bu mücadeleyi veriyorum. Üzerime kaç kimlik çıktı, onu da bilmiyorum. Benim bildiğim 5 tane isim var. Bu durumdan çoluk çocuğum da çok etkilendi. İnsanın bir kocası olur. Hanımın 5 kocası var. Ayıp. Bu kadar da olmaz. Kendimden utanır hale geldim. Hatta eşim bu yüzden boşanma davası açacak. Hanımla evliyim ama Ersin olarak evliyim. 3 çocuğum var. Onlar da bu mücadeleden bıktı. Bana bu işi çözemeyeceğimi söylüyorlar."

2 FARKLI SÜREÇ İŞLİYOR

Ersin Akbaş'ın avukatlığını üstlenen Bekir Alim ise müvekkilinin yaşadığı sıkıntıları anlatırken, meslek hayatında ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını söyledi. Konunun incelenmesi için SGK'ya başvuruda bulunduklarını söyleyen Alim, SGK ve nüfus müdürlüğü nezdinde 2 farklı süreç işlediğini belirtti.