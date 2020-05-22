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İstanbul'un çıkışında 65 yaş üstü yoğunluğu!

'daki kontrol noktasında özellikle memleketlerine gitmek için izin alarak yola çıkan kişilerin neden olduğu trafik yoğunluğu yaşanıyor.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.05.2020 Güncelleme Tarihi: 22.05.2020
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BÜYÜK GÖÇ BAŞLADI! HAREKETE GEÇTİLER

'nın aldığı karar doğrultusunda gittikleri yerden 1 ay dönmemek kaydıyla izni verilen vatandaşlar memleketlerine gitmek için dün akşam saatlerinden itibaren yola çıktı.

ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU

D-100 Karayolu, mevkiindeki polis kontrol merkezinde bu sabah saatlerinden itibaren yoğunluk yaşanıyor, araç kuyruğu oluştu.

65 YAŞ ÜSTÜ HAREKETE GEÇTİ

Denetim noktasındaki yoğunluğa 'dan ayrılmak isteyen 65 yaşı üstü kişilerin neden olduğu belirtiliyor.

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