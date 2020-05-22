30 gün sonra Artvin'den vaka haberi geldi
Koronavirüs vaka ve ölüm sayısı her geçen gün azalırken, Artvin'den gelen haberler vatandaşların neden dikkatli olması gerektiğini açıklar nitelikteydi. Artvin'den tam 30 gün sonra vaka haberi geldi.
Koronavirüsle mücadele kapsamında yapılan 'evde kal' çağrılarına uyulmasıyla 30 gündür 'Covid-19' vakası çıkmayan Artvin'de, yeni vakalar ortaya çıktı. Test sonuçları pozitif çıkan 4 kişi, hastanede tedaviye alındı.
AİLE FERTLERİNDE DE TESPİT EDİLDİ
Kentte koronavirüs tedbirlerine büyük oranda uyulurken, salgınla mücadelede kapsamında, Artvinlilerin evde kalmasıyla 30 gündür yeni vaka görülmedi. Vaka sayısı, kentte sıfıra inerken, hastanelerde tedavi gören, 'Covid-19' tanısı koyulmuş hastalar da taburcu edildi. Borçka ilçesinde bugün koronavirüs semptomları gösteren bir vatandaşın hastaneye başvurmasıyla yapılan 'Covid-19' testi pozitif çıktı. Hastanın, aile fertlerine yapılan testlerde 3 kişide daha vaka tespit edildi. Aynı aileden 4 kişi, Artvin Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.
Test sonuçları pozitif çıkan 4 kişinin ayrıca, bölgelerinde temasta bulunduğu kişiler de filasyon taraması kapsamında belirlenmeye çalışılıyor.
Öte yandan, 30 gün sonra yeni vakaların ortaya çıktığı kentte, yetkililer tedbirlere uyulması ve özellikle maske ile sosyal mesafeyi korumaya dikkat etmeleri uyarısında bulunuyor.
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