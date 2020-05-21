Son dakika: Prof. Dr. Şenay Özdolap Çoban'dan koronavirüsle ilgili ikinci dalga uyarısı
Son dakika haberi; Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Şenay Özdolap Çoban, virüsün ikinci dalgasına karşı tedbirli olunması gerektiğini söyleyerek, "Sosyal mesafemizi korumazsak, maskemizi takmazsak, açıklanan tedbirlere uymazsak ikinci dalga gelebilir mi? Gelebilir" dedi.
Prof. Dr. Özdolap: Tedbirlere uymazsak ikinci dalga gelebilir.
BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde 'Yeni koronavirüs (Covid-19) pandemi bilgilendirme toplantısı' düzenlendi. Prof. Dr. Şebnem Kargı Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıya, BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, Başhekim Prof. Dr. Şenay Özdolap Çoban ile başhekim yardımcıları ve sağlık personelleri katıldı.
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