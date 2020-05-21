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Son dakika: Prof. Dr. Şenay Özdolap Çoban'dan koronavirüsle ilgili ikinci dalga uyarısı

Son dakika haberi; (BEÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Başhekimi Prof. Dr. , virüsün ikinci dalgasına karşı tedbirli olunması gerektiğini söyleyerek, "Sosyal mesafemizi korumazsak, maskemizi takmazsak, açıklanan tedbirlere uymazsak ikinci dalga gelebilir mi? Gelebilir" dedi.

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Giriş Tarihi: 21.05.2020 Güncelleme Tarihi: 21.05.2020
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UZMAN İSİMDEN ÜRKÜTEN KORONA AÇIKLAMASI: İKİNCİ DALGA...

Prof. Dr. Özdolap: Tedbirlere uymazsak ikinci dalga gelebilir.

BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde 'Yeni koronavirüs (Covid-19) pandemi bilgilendirme toplantısı' düzenlendi. Prof. Dr. Şebnem Kargı Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıya, BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, Başhekim Prof. Dr. ile başhekim yardımcıları ve sağlık personelleri katıldı.

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