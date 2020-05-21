Son dakika: Prof. Dr. Şenay Özdolap Çoban'dan koronavirüsle ilgili ikinci dalga uyarısı

Prof. Dr. Özdolap: Tedbirlere uymazsak ikinci dalga gelebilir.

BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde 'Yeni koronavirüs (Covid-19) pandemi bilgilendirme toplantısı' düzenlendi. Prof. Dr. Şebnem Kargı Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıya, BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, Başhekim Prof. Dr. Şenay Özdolap Çoban ile başhekim yardımcıları ve sağlık personelleri katıldı.