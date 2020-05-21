Şırnak'ta iş makinesi taşıyan TIR kaza yaptı! Faciadan dönüldü

Kaza, öğle saatlerinde Beytüşşebap ilçe merkezindeki Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Nurettin Kılıç'ın kullandığı 06 EG 5761 plakalı, iş makinesi yüklü TIR, yokuş aşağı ilerlediği sırada sürücüsünün kontrolünden çıktı.

FACİADAN DÖNÜLDÜ!

TIR, önce bir evin duvarına ardından da elektrik direğine çarparak durdu. Sürücü Kılıç'ın kaza anında atladığı TIR'ın üzerindeki iş makinesi yola devrildi. TIR ve devrilen iş makinesinin yoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı.