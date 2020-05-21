Son dakika: Manisa'da dehşet! 17 yaşındaki Ceren Kultaş akaryakıt istasyonunda...
Son dakika haberi... Manisa'nın Salihli ilçesinde 17 yaşındaki Ceren Kultaş, pompalı tüfekle öldürüldü. Polis ekipleri, cinayet zanlısının yakalanması için bölgede geniş çaplı çalışma başlattı.
Alınan bilgiye göre, Ceren Kultaş (17), arkadaşının kullandığı otomobil ile İzmir-Ankara kara yolu Taytan Mahallesi'nde bulunan bir akaryakıt istasyonuna geldi.
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