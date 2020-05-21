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Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Manisa'da dehşet! 17 yaşındaki Ceren Kultaş akaryakıt istasyonunda...

Son dakika: Manisa'da dehşet! 17 yaşındaki Ceren Kultaş akaryakıt istasyonunda...

haberi... 'nın ilçesinde 17 yaşındaki , pompalı tüfekle öldürüldü. Polis ekipleri, zanlısının yakalanması için bölgede geniş çaplı çalışma başlattı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.05.2020
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MANİSA'DA DEHŞET! AKARYAKIT İSTASYONUNDA...

Alınan bilgiye göre, (17), arkadaşının kullandığı otomobil ile İzmir-Ankara kara yolu Taytan Mahallesi'nde bulunan bir akaryakıt istasyonuna geldi.

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