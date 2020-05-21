Camide corona virüs bulaşır mı? Gözler 29 Mayıs'ta...

29 Mayıs'tan itibaren cami avlularında namaz kılınmasına izin verilecek olmasıyla birlikte, corona virüse karşı camilerde alınması gereken ilave tedbirler de gündeme geldi. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, camilerde corona virüs salgını nedeniyle alınması gereken önlemlere dikkat çekti. Hürriyet'ten Zeynep Bilgehan'ın haberine göre, Prof. Ceyhan'ın önerileri şöyle: