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Camide corona virüs bulaşır mı? Gözler 29 Mayıs'ta...

Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirler kapsamında kapatılan camiler 'ta tekrar ibadete açılıyor. Vatandaşlar camide bulaşır mı? sorularına yanıt arıyor. 29 Mayıs'tan itibaren avlularında namaz kılınmasına izin verilecek olmasıyla birlikte, koronavirüse karşı camilerde alınması gereken ilave tedbirler de gündeme geldi.

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Giriş Tarihi: 21.05.2020
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CAMİDE CORONA VİRÜS BULAŞIR MI? GÖZLER 29 MAYIS'TA...

'tan itibaren avlularında namaz kılınmasına izin verilecek olmasıyla birlikte, corona virüse karşı camilerde alınması gereken ilave tedbirler de gündeme geldi. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, camilerde corona virüs salgını nedeniyle alınması gereken önlemlere dikkat çekti. Hürriyet'ten Zeynep Bilgehan'ın haberine göre, Prof. Ceyhan'ın önerileri şöyle:

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