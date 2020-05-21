21 Mayıs 2020, Perşembe
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Dr. Murat Güler: 2'nci dalga olursa yeterli immün plazma stoku var

’da Merkezi Müdürü Dr. , "İmmün plazmalar uygun koşullarda -25 derecenin altında 3 yıla kadar saklanabiliyor. 18 bölge kan merkezinde şu anda stokta plazma mevcut. 2'nci dalga olursa yeterli stok var; ama rehavete kapılmamak lazım" dedi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.05.2020 Güncelleme Tarihi: 21.05.2020
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KRİTİK 2'NCİ DALGA AÇIKLAMASI!

Merkezi Müdürü Dr. , Türk Kızılay'ının 7 Nisan'da ilk immün plazma bağışını aldığını hatırlatarak, o günden bugüne kadar yaklaşık 2 bin civarında iyileşen immün plazma bağışçısından plazmaların toplandığını söyledi. Güler, şu anda ellerinde ciddi anlamda immün plazma stoku olduğunu ve 18 bölge kan merkezinin hepsinin stoklamayla ilgili fiziki koşulları sağlayan odaları ya da dolapları olduğunu kaydetti. Dr. Güler, 'nin deposunda 200'e yakın immün plazmanın -25 derecenin altında uygun koşullarda stoklandığını belirtti.

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