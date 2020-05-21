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Nevşehir’de çaydanlık ısıtıcı jel kabı patladı: 2 yaralı

’de, dün akşam saatlerinde Songül ve çifti, çaydanlık ısıtıcı jel kabının patlaması sonucu yaralandı. Yaralanan çiftin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.05.2020 Güncelleme Tarihi: 21.05.2020
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Songül ve çifti, Cevher Dudayev Mahallesi Yasemin Sokak'taki evlerinde iftardan sonra çay içmek için terasa çıktı.

JEL KABI PATLADI

Bu sırada 'Osmanlı ocağı' tabir edilen çaydanlık ısıtıcı jel kabı, bilinmeyen bir nedenle patladı. Etrafa saçılan alevler, teras bölümündeki minder ve halıyı tutuşturdu.

SAĞLIK DURUMLARI

Haber verilmesiyle gelen itfaiye ekibi yangını söndürdü. Vücutlarında yanık oluşması sonucu yaralanan Arslaner çifti, çağrılan ambulansla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan çiftin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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