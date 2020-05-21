Nevşehir’de çaydanlık ısıtıcı jel kabı patladı: 2 yaralı
Nevşehir’de, dün akşam saatlerinde Songül ve Erkan Arslaner çifti, çaydanlık ısıtıcı jel kabının patlaması sonucu yaralandı. Yaralanan çiftin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Songül ve Erkan Arslaner çifti, Cevher Dudayev Mahallesi Yasemin Sokak'taki evlerinde iftardan sonra çay içmek için terasa çıktı.
JEL KABI PATLADI
Bu sırada 'Osmanlı ocağı' tabir edilen çaydanlık ısıtıcı jel kabı, bilinmeyen bir nedenle patladı. Etrafa saçılan alevler, teras bölümündeki minder ve halıyı tutuşturdu.
SAĞLIK DURUMLARI
Haber verilmesiyle gelen itfaiye ekibi yangını söndürdü. Vücutlarında yanık oluşması sonucu yaralanan Arslaner çifti, çağrılan ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan çiftin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
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