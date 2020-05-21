Kargo firmasının 12 çalışanı pozitif çıktı! 65 kişi karantinaya alındı
Kayseri'de aynı kargo firmasında çalışan 12 kişide koronavirüs tespit edildi, filyasyon çalışması sonucu çalışanlarla temas ettiği belirlenen 65 kişi evlerinde karantinaya alındı.
Kentte faaliyet gösteren kargo firması çalışanı, dün yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle Kayseri Şehir Hastanesi'ne başvurdu. İsmi açıklanmayan kargo çalışanının yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı.
TEDAVİYE ALINDI
Bunun üzerine İl Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekipleri, çalışma başlattı. Kargo şirketinin tüm çalışanlarına test uygulanırken, 11 kişinin daha testi pozitif çıktı. 12 kargo firması çalışanı hastanede tedavi altına alındı.
65 KİŞİ BELİRLENDİ
Filyasyon ekibi, kargo görevlilerin temas ettiği 65 kişiyi daha belirledi. Bu kişiler de evlerinde karantina altına aldı. 65 kişinin 14 gün evlerinde gözlem altında kalacağı belirtildi.
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