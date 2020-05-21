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Kargo firmasının 12 çalışanı pozitif çıktı! 65 kişi karantinaya alındı

'de aynı firmasında çalışan 12 kişide tespit edildi, filyasyon çalışması sonucu çalışanlarla temas ettiği belirlenen 65 kişi evlerinde karantinaya alındı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.05.2020 Güncelleme Tarihi: 21.05.2020
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KARGOCU ALARMI! 12 KİŞİ POZİTİF ÇIKTI

Kentte faaliyet gösteren firması çalışanı, dün yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle Şehir Hastanesi'ne başvurdu. İsmi açıklanmayan kargo çalışanının yapılan testi pozitif çıktı.

TEDAVİYE ALINDI

Bunun üzerine İl Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekipleri, çalışma başlattı. Kargo şirketinin tüm çalışanlarına test uygulanırken, 11 kişinin daha testi pozitif çıktı. 12 kargo firması çalışanı hastanede tedavi altına alındı.

65 KİŞİ BELİRLENDİ

Filyasyon ekibi, kargo görevlilerin temas ettiği 65 kişiyi daha belirledi. Bu kişiler de evlerinde karantina altına aldı. 65 kişinin 14 gün evlerinde gözlem altında kalacağı belirtildi.

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