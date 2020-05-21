21 Mayıs 2020, Perşembe
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Kendini 'Komiser Murat' olarak tanıtan dolandırıcı yakalandı

'da, telefonda aradığı 2 kişiyi kendisini '' olarak tanıtıp 53 bin TL dolandıran T.A., polis tarafından yakalandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.05.2020
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'KOMİSER MURAT' OPERASYONLA YAKALANDI

'da yaşayan N.D. ve H.D., polise, kendisini '' olarak tanıtan bir kişi tarafından dolandırıldıkların bildirdi.

Çalışma başlatan polis, 2 mağdurdan parça parça toplam 53 bin lira alan şüphelinin T.A. olduğunu belirledi. N.D. ve H.D.'den yeniden para isteyen şüpheli, polis tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

T.A., emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

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