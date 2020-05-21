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Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde toplu cenaze namazı kılınmıştı! Karantina sona erdi

'in ilçesinde toplu cenaze namazı kılınması sonucu 60 kişiye koronavirüs bulaşan 'nde karantina uygulaması 29 günün ardından sona erdi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.05.2020
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O KÖYDE KARANTİNA SONA ERDİ

'te 900 nüfuslu Taşkınpaşa köyünde oturan D.İ. ile eşi İ.İ., mart ayında 'da yaşayan oğullarını ziyarete gitti. Daha sonra evlerine dönen çift, öksürük ve yüksek ateş şikayetleriyle Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Hastanede çifte yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine köy, 21 Nisan'da karantinaya alındı. Bu sırada köyde oturan Rıza Uzun, ciğerlerinde yaşadığı sorunlar nedeniyle hayatını kaybetti. Uzun'un köyde kılınan cenaze namazına çok sayıda kişi, katılarak, sosyal mesafe kuralına uyulmadı. Cenaze namazı sonrası sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde köyde yaşayan 60 kişinin 'Covid-19' testi pozitif çıktı. Bu kişiler, daha sonra hastanede tedaviye alındı. Bu süreçte köy halkından 3 kişi de hayatını kaybetti. 57 kişiden bazılarının ise, tedavileri tamamlanarak sağlıklarına kavuştu. 'nde uygulanan karantina 29 günün ardından dün akşam saatlerinde sona erdi. Köyde hayat normale döndü.

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