Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde toplu cenaze namazı kılınmıştı! Karantina sona erdi
Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde toplu cenaze namazı kılınması sonucu 60 kişiye koronavirüs bulaşan Taşkınpaşa Köyü'nde karantina uygulaması 29 günün ardından sona erdi.
Ürgüp'te 900 nüfuslu Taşkınpaşa köyünde oturan D.İ. ile eşi İ.İ., mart ayında Diyarbakır'da yaşayan oğullarını ziyarete gitti. Daha sonra evlerine dönen çift, öksürük ve yüksek ateş şikayetleriyle Nevşehir Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Hastanede çifte yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine köy, 21 Nisan'da karantinaya alındı. Bu sırada köyde oturan Rıza Uzun, ciğerlerinde yaşadığı sorunlar nedeniyle hayatını kaybetti. Uzun'un köyde kılınan cenaze namazına çok sayıda kişi, katılarak, sosyal mesafe kuralına uyulmadı. Cenaze namazı sonrası sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde köyde yaşayan 60 kişinin 'Covid-19' testi pozitif çıktı. Bu kişiler, daha sonra hastanede tedaviye alındı. Bu süreçte köy halkından 3 kişi de hayatını kaybetti. 57 kişiden bazılarının ise, tedavileri tamamlanarak sağlıklarına kavuştu. Taşkınpaşa Köyü'nde uygulanan karantina 29 günün ardından dün akşam saatlerinde sona erdi. Köyde hayat normale döndü.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Başkan Erdoğan’dan duayen hocalara vefa
- İstanbul'da tehlike büyük! Ölüm kol geziyor
- Oğlunu yengesini öldürüp sokakta gezdi!
- 126 yaşındaki kadın koronavirüsü yendi
- Kaçak göçmen sayısında rekor düşüş!
- Sahibinden satılık Mona Lisa!
- İstanbul’un göbeğinde yılan paniği!
- Çaydan sonra fındıkta işçi krizi
- Koronaya karşı milli ilaç müjdesi
- Dev kayayı balta ile parçaladı!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: Bayramda mezar ziyareti yasak mı? Sokağa çıkma yasağında kabir ziyareti yapılacak mı?
- e-Devlet şifresi nasıl alınır? 65 yaş üstü memleket izni seyahat izin belgesi nasıl alınır? Genelge yayımlandı!
- Bankalardan bayram müjdesi! Peş peşe açıklandı! En uygun bayram kredisi veren bankalar hangileri?
- Bayramın birinci günü ne zaman? 2020 Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün başlıyor? Ramazan ne zaman bitiyor?
- THY son dakika: Uçuşlar ne zaman başlıyor? İç hatlar ve yurt dışı uçak seferleri ne zaman açılacak?
- HES kodu nedir? Seyahatte yeni dönem nasıl olacak? Uçak ve tren seyahati HES kodu nasıl alınır?
- Bayramda otobüs seferleri var mı? Özel araç seyahat izin belgesi nasıl alınır? e-Devlet başvuru formu
- Son dakika: ATA AÖF vize sınav sonuçları açıklandı mı? ATA AÖF online sınav sonuçları ne zaman açıklanır?
- Son dakika: Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitiyor? İstanbul, Ankara, İzmir giriş çıkışlar ne zaman açılıyor?
- Meteoroloji son dakika: Bayramda hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu raporu
- Halkbank ihtiyaç kredisi başvurusu sorgulama: 2020 Halkbank 6 ay ödemesiz 10.000 TL destek kredisi başvuru ekranı
- Ziraat Bankası destek kredisi başvuru yapma ve sorgulama! 6 ay ödemesiz kredi sonuçları ne zaman açıklanır?