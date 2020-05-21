Kayıtlara geçti! 126 yaşındaki kadın koronavirüsü yendi
Kahramanmaraş'ta, 13 çocuk ve yaklaşık 400 torun sahibi olan Eşe Gelebek, yakalandığı koronavirüsü yenmeyi başardı. Nüfus kaydına göre 126 yaşında olan, ancak gerçek yaşını bilmediğini belirten Gelebek, dünyada hastalığı yenen en yaşlı kişi oldu.
Yörük bir ailenin kızı olarak Aydın'da doğan ve Kahramanmaraş'ta oğlu Hamdullah Gelebek ile yaşayan Eşe Gelebek, nüfus kayıtlarına göre 1 Temmuz 1894 doğumlu. Gerçek yaşını bilmediğini belirten 13 çocuk annesi Eşe Gelebek, 20 Nisan'da yüksek ateş şikayetiyle Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Corona virüs teşhisi konulan yaşlı kadın, hemen tedaviye alındı. Bir haftası yoğun bakım olmak üzere 2 haftalık tedavinin sonunda da koronavirüsü yenmeyi başardı. Gelebek, yaşı itibariyle 113 yaşındaki İspanyol Maria Branyas'ın elindeki koronavirüsü yenen dünyanın en yaşlı insanı unvanını da almış oldu.
'HASTANEDE İYİ BAKTILAR'
Virüsün nasıl bulaştığı tespit edilemeyen ve hastaneden taburcu olduktan sonra birlikte oğlu Hamdullah'ın (55) evine dönen Eşe Gelebek, 14 gün karantinaya alındı. Karantina sürecinde Eşe Gelebek'in bulunduğu odaya gelini Meyrem Gelebek dışında kimse girmedi. Gelin Gebelek de eldiven ve maske kullandı.
Sağlığına kavuşmasına katkı sağlayan sağlık çalışanlarına teşekkür eden Eşe Gelebek, "Bana hastanede iyi baktılar. Hemşireler iyi ilgilendiler, iyi baktılar. Hastalığı yendim" dedi.
'TORUNLARIN ÇOCUKLARIYLA TORUN SAYISI 400'Ü BULUR'
Eşe Gelebek'in 13 çocuğunun en küçüğü olan Hamdullah Gelebek, annesinin, torununun torununun çocuğunu gördüğünü söyledi. Hamdullah Gelebek, annesinin gerçek yaşını bilmediğini, kimlikte ise 126 gözüktüğünü söyledi.
Annesinin uzun ömürlü olmasının nedeninin, Yörük olması ile hayatı boyunca doğal gıdalar tüketmesi olduğunu ifade eden Hamdullah Gelebek, "Annemin yüksek ateşi vardı. Ambulans çağırdık ve hastaneye kaldırdık. Burada yapılan testlerden sonra anneme koronavirüs teşhisi koydular. 7- 8 gün yoğun bakımda kaldı, 5- 6 gün de normal serviste kaldı. Taburcu olduktan sonra 14 gün de evde izole ettik. Şu anda herhangi bir sıkıntısı yok. Anemin 13 çocuğu ve 83 torunu var. Torunları, torunlarının torunları ve onların çocuklarını da sayarsak torun sayısı 400'ü bulur" diye konuştu.
'DOĞAL BESLENİP, SÜT, PEYİR VE YOĞURT YERDİ'
Eşe Gelebek'in gelini Meyrem Gelebek de kayınvalidesinin yaşına göre çok sağlıklı olduğunu söyledi. Kayınvalidesinin sağlığının iyi olduğunu anlatan Meyrem Gelebek, "Başka bir rahatsızlığı yok çok şükür. 30 yıldan beri beraberiz, sağlığı iyiydi. Biz Yörüğüz, konup göçenleriz yani. Gençliğinde hep doğal beslenmiş, süt, yoğurt ve peynir yerlermiş. Şimdiye kadar iyiydi, bir gün rahatsızlandı, ateşi çıktı titremeyle beraber. 20 Nisan'da götürdüler, 'Koronavirüs' dediler. Bir hafta yoğun bakımda kaldı, bir hafta da serviste yattı ondan sonra taburcu oldu. Şükür şu anda iyi. 14 gün de evde izole ettik. Çok şükür tansiyon, kalp, şeker gibi kronik bir rahatsızlığı yok" dedi.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Oğlunu yengesini öldürüp sokakta gezdi!
- Kaçak göçmen sayısında rekor düşüş!
- İstanbul'da tehlike büyük! Ölüm kol geziyor
- Dev kayayı balta ile parçaladı!
- İstanbul’un göbeğinde yılan paniği!
- O köyde karantina sona erdi
- Koronaya karşı milli ilaç müjdesi
- Çaydan sonra fındıkta işçi krizi
- Başkan Erdoğan’dan duayen hocalara vefa
- Dokunmak 73 bin lira!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: Bayramda mezar ziyareti yasak mı? Sokağa çıkma yasağında kabir ziyareti yapılacak mı?
- e-Devlet şifresi nasıl alınır? 65 yaş üstü memleket izni seyahat izin belgesi nasıl alınır? Genelge yayımlandı!
- Bankalardan bayram müjdesi! Peş peşe açıklandı! En uygun bayram kredisi veren bankalar hangileri?
- Bayramın birinci günü ne zaman? 2020 Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün başlıyor? Ramazan ne zaman bitiyor?
- THY son dakika: Uçuşlar ne zaman başlıyor? İç hatlar ve yurt dışı uçak seferleri ne zaman açılacak?
- HES kodu nedir? Seyahatte yeni dönem nasıl olacak? Uçak ve tren seyahati HES kodu nasıl alınır?
- Bayramda otobüs seferleri var mı? Özel araç seyahat izin belgesi nasıl alınır? e-Devlet başvuru formu
- Son dakika: ATA AÖF vize sınav sonuçları açıklandı mı? ATA AÖF online sınav sonuçları ne zaman açıklanır?
- Son dakika: Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitiyor? İstanbul, Ankara, İzmir giriş çıkışlar ne zaman açılıyor?
- Meteoroloji son dakika: Bayramda hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu raporu
- Halkbank ihtiyaç kredisi başvurusu sorgulama: 2020 Halkbank 6 ay ödemesiz 10.000 TL destek kredisi başvuru ekranı
- Ziraat Bankası destek kredisi başvuru yapma ve sorgulama! 6 ay ödemesiz kredi sonuçları ne zaman açıklanır?