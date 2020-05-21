'Ayı gülü' çiçek açtı! Koparmanın bedeli 73 bin lira
Kayseri’de Erciyes Dağı eteklerindeki yaylalarda koruma altındaki 'ayı gülü' çiçekleri açtı. Çiçeği koparana veya zarar verene 73 bin 747 lira ceza veriliyor.
Hacılar ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıkta bulunan Serçer yaylasında yazın gelmesiyle birlikte koruma altındaki 'ayı gülü' çiçekleri açtı.
FARKLI İSİMLERLE ANILIYOR
'Ayı gülü' bölgede güzel görüntü oluşturdu. Gerçek adı 'paeonia officinalis' olan halk arasında ise 'kızıl gül', 'kızıl lale', 'ayı gülü' ve 'şakayık çiçeği' olarak bilinen çiçekleri koparanlara yüklü miktarda ceza uygulanıyor.
73 BİN LİRA CEZASI VAR
Mayıs ve Haziran ayında açan ve yaklaşık 2-3 hafta aralığında yaşayan çiçekler, Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Kayseri'de de bulundukları yerlerde koruma altında alınıyor. Çiçekleri koparan ya da zarar verenlere 73 bin 747 lira idari para cezası uygulanıyor.
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