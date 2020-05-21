21 Mayıs 2020, Perşembe
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'Ayı gülü' çiçek açtı! Koparmanın bedeli 73 bin lira

’de eteklerindeki yaylalarda koruma altındaki '' çiçekleri açtı. Çiçeği koparana veya zarar verene 73 bin 747 lira ceza veriliyor.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.05.2020 Güncelleme Tarihi: 21.05.2020
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DOKUNMAK 73 BİN LİRA!

Hacılar ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıkta bulunan Serçer yaylasında yazın gelmesiyle birlikte koruma altındaki '' çiçekleri açtı.

FARKLI İSİMLERLE ANILIYOR

'Ayı gülü' bölgede güzel görüntü oluşturdu. Gerçek adı '' olan halk arasında ise '', '', 'ayı gülü' ve 'şakayık çiçeği' olarak bilinen çiçekleri koparanlara yüklü miktarda ceza uygulanıyor.

73 BİN LİRA CEZASI VAR

Mayıs ve Haziran ayında açan ve yaklaşık 2-3 hafta aralığında yaşayan çiçekler, 'nin her yerinde olduğu gibi 'de de bulundukları yerlerde koruma altında alınıyor. Çiçekleri koparan ya da zarar verenlere 73 bin 747 lira idari uygulanıyor.

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