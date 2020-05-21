Gaziantep Üniversitesi’nden koronavirüs için milli ilaç müjdesi
Çin’den tüm dünyaya yayılan ve milyonlarca insana bulaşıp 350 bine yakın insanın yaşamını elinden alan koronavirüs salgını ile ilgili müjdeli bir haber Gaziantep Üniversitesi’nden geldi. Sabah’tan Hayrettin Şaşmaz’ın haberine göre; Gaziantep Üniversitesi ve Gaziantep Teknopark, koronavirüs tedavisinde kullanılan ve daha önce onaylanan iki ilaca ek olarak iki ilacın daha çalışılması için onay aldı.
Çin'den tüm dünyaya yayılan ve dünya genelinde milyonlarca 328 binin üzerinde insanın yaşamını elinden alan koronavirüs salgını ile ilgili müjdeli bir haber Gaziantep Üniversitesi'nden geldi. Gaziantep Üniversitesi ve Gaziantep Teknopark, koronavirüs tedavisinde kullanılan ve daha önce onaylanan iki ilaca ek olarak iki ilacın daha çalışılması için onay aldı.
"BİRKAÇ İLAÇ ÇALIŞMAMIZ DAHA DEVAM ETMEKTEDİR"
Rektör Prof. Dr. Ali Gür, "İki ilacımızın daha biyo-eşdeğerlik çalışmasına Sağlık Bakanlığımız tarafından onay verilmesiyle, COVİD 19 tedavisinde kullanımı için onay verilen yerli ve milli ilaç sayımız dörde yükseldi. Diğer taraftan onay bekleyen birkaç ilaç çalışmamız daha devam etmektedir. Bu ülkemiz ve üniversitemiz adına gurur vericidir" dedi.
"İLAÇLARININ YERLİ VE MİLLİ EŞDEĞERİNİ GELİŞTİRİYORUZ"
Koronavirüs ile mücadele kapsamında GAÜN Teknopark'ta yürütülen çalışmalar doğrultusunda, COVID-19 tedavisinde kullanılan ithal ilaçların yerli muadillerinin geliştirilmesine yönelik olarak devam eden biyo-eşdeğerlik çalışmalarında önemli bir başarıya daha imza atıldığını açıklayan Rektör Prof. Dr. Ali Gür, "Çalışmalar, biyoyararlanım/biyoeşdeğerlik etik kurulunun ve ardından TİTCK/Sağlık Bakanlığı onayı ile başlamaya uygun hale geldi. Gaziantep Üniversitesi ve Gaziantep Teknopark Firması Farmagen IKU Merkezi ortaklığı ile devam eden çalışmalarımız neticesinde, hastalarımızın kullanabilmesi için yurt dışından ithal edilen COVID 19 tedavi ilaçlarının yerli ve milli eşdeğerini (muadil) geliştiriyoruz" dedi.
"ÇÖZÜM ORTAĞI OLMASI BİZLERİ GURURLANDIRMIŞTIR"
Çalışmaların tamamlanmasının ardından, ilaç sektörünün öncü firmaları aracılığıyla Türkiye'de COVID-19 tedavisinde kullanılan Lopinavir/Ritonavir, Favipiravir ve Umifenovir adlı ilaçların yerli eşdeğerleri (muadil) piyasaya verilebileceğini vurgulayan Prof. Dr. Gür, "Dünya'nın yaşadığı bu kritik dönemde; Teknoparkımız ve Yerli İlaç Sanayisinin, Üniversitemiz ile el ele vererek yaptıkları bu çok önemli çalışmalarla Sağlık Bakanlığımız ve halkımızın bu salgınla mücadelede çözüm ortağı olması bizleri gururlandırmıştır" diye konuştu. (Hayrettin Şaşmaz/Sabah)
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