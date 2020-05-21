İstanbul'dan kiraladıkları ambulansla Kırklareli'ye gelen çifte para cezası

İstanbul'da yaşayan H.M. ile eşi L.M., kiraladıkları bir ambulansla, Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesindeki yazlıklarına geldi.

İZİNLERİ YOKTU

Demirköy Jandarma Komutanlığı ihbar üzerine yaptığı araştırmada çiftin koronavirüs tedbirlerini ihlal ederek, seyahat izin belgesi olmadan ilçeye geldiğini belirledi.

PARA CEZASI

Çifte, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca 3 bin 150'şer lira ceza uygulandı.