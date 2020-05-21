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İstanbul'dan kiraladıkları ambulansla Kırklareli'ye gelen çifte para cezası

'dan seyahat izin belgesi olmadan kiraladıkları ambulansla 'nin Demirköy ilçesindeki yazlıklarına gelen H.M. ve L.M. çiftine tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira ceza uygulandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.05.2020 Güncelleme Tarihi: 21.05.2020
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AMBULANS KİRALAYIP ŞEHİR DEĞİŞTİRDİLER!

'da yaşayan H.M. ile eşi L.M., kiraladıkları bir ambulansla, 'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesindeki yazlıklarına geldi.

İZİNLERİ YOKTU

Demirköy Jandarma Komutanlığı ihbar üzerine yaptığı araştırmada çiftin tedbirlerini ihlal ederek, seyahat izin belgesi olmadan ilçeye geldiğini belirledi.

PARA CEZASI

Çifte, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca 3 bin 150'şer lira ceza uygulandı.

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