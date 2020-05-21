Karaman’da '1001 surat' lakaplı cezaevi firarisi yakalandı

Karaman'da İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şubesi ekipleri, dün akşam Karaman- Konya karayolunda yaptıkları rutin uygulamada şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Sürücü, Suriye uyruklu olduğu belirtip, geçici kimlik belgesi gösterdi. Şüphelenen jandarma, yaptığı incelemeyle geçici kimlik belgesinin sahte olduğunu belirledi. Gözaltına alınan sürücünün, parmak izi incelemesiyle Muğla Açık Cezaevi'nden firar eden Samet Ö. olduğu anlaşıldı.