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Son dakika: Sivas'ta bir köyde Kovid-19 karantinası kaldırıldı

Son dakika haberi... 'ın Akıncılar ilçesine bağlı Avşar köyünde yeni tip (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina kaldırıldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.05.2020 Güncelleme Tarihi: 21.05.2020
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BİR KÖYDE DAHA KOVİD-19 KARANTİNASI KALDIRILDI

Valilikten yapılan açıklamada, salgınının yayılarak vatandaşları ve toplum sağlığını tehdit etmesini engellemek amacıyla Avşar köyünün 5 Mayıs'ta karantinaya alındığı anımsatıldı.

Köyde sosyal izolasyonun sağlandığı belirtilen açıklamada, karantinanın sonlandırılmasına karar verildiği belirtildi.

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