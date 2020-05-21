Mersin’de yengesinin duvar içine sakladığı 110 bin liralık altınlarını çaldı
Mersin’in Tarsus ilçesinde bir kişi teyzesiyle birlikte yengesine ait duvar içerisinde saklı olan altınlarını çaldığı iddiasıyla gözaltına alındı. Çalınan bilezikler jandarma ekipleri tarafından H.B. adlı kadına teslim edilirken, şüphelilerin gözaltı işlemleri devam ediyor.
Alınan bilgiye göre, 13 Mayıs Çarşamba günü Karadiken Mahallesinde meydana gelen olayda, H.B. isimli kadın, evinin biriketli duvarının içerisine ağzı alçı ile kapatılarak sakladığı 50 gramlık 6 adet 110 bin TL değerinde altın bileziklerini çalındığını fark etti.
AİLEDEN BİRİ YAPMIŞ
H.B. adlı kadın durumu jandarmaya bildirdi. Evde inceleme yapan Tarsus İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı, Olay Yeri İnceleme Tim Komutanlığı ve Tarsus Jasat Timleri, hırsızlık olayının aileden birileri tarafından yapıldığını tespit etti.
TÜM KUYUMCULAR İNCELENDİ
Ekipler, H.B. adlı kadın, görümcesi Z.A. ile teyzesi M.A. adlı kişilerle birlikte 1 ay önce Tarsus'a geldikleri kuyumcudan 1 adet altın bileziğini bozdurduğunu tespit etti. Ekipler, ilçede bulunan 35 kuyumcu dükkanında inceleme yaptı.
İTİRAF ETTİ
Jandarma ekipleri, yaptıkları araştırmada şüphelilerden M.A ve Z.A isimli kadınların altın bileziğinin olmadığı yönünde bilgi elde etti. Gözaltına alınan şüpheli M.A ile yapılan görüşmede altınları Z.A.'nın yönlendirmesi neticesinde kendisinin çaldığını söylediği öğrenildi.
SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ
M.A. adlı şüphelinin altın bileziklerden bir tanesini Z.A. ile bozdurduğunu ve parasını paylaştıklarını 1 adet altın bileziğin halen kendisinde olduğunu, 4 adet altın bileziği de gönül ilişkisi olduğu R.G. isimli şahsa verdiğini itiraf ettiği belirtildi. Çalınan bilezikler jandarma ekipleri tarafından H.B. adlı kadına teslim edilirken, şüphelilerin gözaltı işlemleri devam ediyor.
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