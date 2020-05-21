Bursa'da kardeşler arasındaki kavgada kan aktı
Bursa’da, para meselesi yüzünden husumetli olan 2 kardeş, çıkan kavgada yaralandı.
Olay, dün merkez Yıldırım ilçesi Çınarönü Mahallesi 4'üncü Çiğdem Sokak'ta meydana geldi.
Para meselesi yüzünden husumetli olan Murat K. ile kardeşi Mehmet K. arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Tekme ve yumruklarla birbirlerine saldıran ağabey kardeşi ayıramayan aile bireyleri, durumu polise bildirdi. Gelen polis ekipleri, kavgayı kısa sürede ayırdı.
İKİ KARDEŞ HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralanan Murat ve Mehmet K. kardeşler, 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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