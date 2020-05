Yurt dışından getirilen Türkler anlattı: ABD'de değil Sivas'ta güvendeyiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yurt dışında başlatılan tahliye operasyonu kapsamında, ABD'nin ünlü sahil kenti Miami'de bulunan, 289'u yetişkin ve 16'sı bebek 305 Türk vatandaşı karantinada tutulmak üzere önceki gün Sivas'a getirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen vatandaşlar Cumhuriyet Üniversitesi'ndeki Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı öğrenci yurduna yerleştirildi. Yurda dönmenin sevincini yaşayan vatandaşlar, Türkiye'nin sağlık sistemine övgüler yağdırdı:

Funda Can: 5 yıldır Miami'de yaşıyorum. Bebek bakıcılığı ve ticaretle uğraşıyorum. İki ay önce her şey bir anda durdu. Sokağa çıkma yasağı geldi. Bu süreci ülkemden ayrı geçirdiğim için sürekli tedirgindim. "Hasta olsam bakacaklar mı? İlgilenen olur mu?" diye düşündüm. Türkiye'yi oradan takip ettim. Gerçekten salgın sürecinin bu kadar kontrollü gitmesi hayranlık verici. Orada marketlerde bırakın ücretsiz maskeyi, parayla bulmak bile mümkün değil. Dezenfektan ve tuvalet kağıdı bulmak neredeyse imkansız. Bir an önce dönmek istiyordum. Orada virüsü kapmaktan ölmekten korktum. Ya hastaneye almazlarsa diye düşündüm, alsalar bile çıkarılacak hastanede çıkarılacak yüksek meblağlı faturayı ödeyebilir miydim bilmiyorum. Sağolsun konsolosluğumuz umduğumdan çok hızlı işlemlerimizi halletti. Sonra biletimizi aldık. Köpeğim olduğu için sorun olur zannettim ama onu da aldılar, çok mutluyum. Köpeğim Zeus'la birlikte karantina sürecine girdik. Hasta olacaksam da ülkemde olayım.

Naz Yaşar: İki yıldır Miami'de yaşıyorum. Bilgisayar Bilimi yüksek lisansı yapıyorum. Burada okullar kapanınca sağlık sigortam da iptal oldu. Ben bu süreçte burada, hasta olmaktan korktum. Çünkü burada kendi vatandaşlarıyla bile ilgilenemiyorlar. Hasta olsam, benimle hiç ilgilenmezler diye düşündüm. Maliyeti de çok yüksek. 30 bin dolar falan. Okul bitince de oraya yerleşme planım vardı. Bu süreçte sıkıntı yaşadım. Konsolosluğu arayıp ülkeme dönmek istediğimi söyledim. Bir hafta sonra ülkemdeyim. Çok mutluyum, burada kendimi güvende hissediyorum.

