Yurt dışından getirilen Türkler anlattı: ABD'de değil Sivas'ta güvendeyiz
Sabah'tan Yunus Emre Kavak'ın özel haberine göre, ABD’den tahliye edilerek Sivas’ta karantinaya alınan vatandaşlar, Türkiye’nin sağlık hizmetindeki başarısının kendilerine güven verdiğini söyledi ve ekledi: Miami’de çıkarılacak hastane faturasını ödeyemezdik.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yurt dışında başlatılan tahliye operasyonu kapsamında, ABD'nin ünlü sahil kenti Miami'de bulunan, 289'u yetişkin ve 16'sı bebek 305 Türk vatandaşı karantinada tutulmak üzere önceki gün Sivas'a getirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen vatandaşlar Cumhuriyet Üniversitesi'ndeki Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı öğrenci yurduna yerleştirildi. Yurda dönmenin sevincini yaşayan vatandaşlar, Türkiye'nin sağlık sistemine övgüler yağdırdı:
Funda Can: 5 yıldır Miami'de yaşıyorum. Bebek bakıcılığı ve ticaretle uğraşıyorum. İki ay önce her şey bir anda durdu. Sokağa çıkma yasağı geldi. Bu süreci ülkemden ayrı geçirdiğim için sürekli tedirgindim. "Hasta olsam bakacaklar mı? İlgilenen olur mu?" diye düşündüm. Türkiye'yi oradan takip ettim. Gerçekten salgın sürecinin bu kadar kontrollü gitmesi hayranlık verici. Orada marketlerde bırakın ücretsiz maskeyi, parayla bulmak bile mümkün değil. Dezenfektan ve tuvalet kağıdı bulmak neredeyse imkansız. Bir an önce dönmek istiyordum. Orada virüsü kapmaktan ölmekten korktum. Ya hastaneye almazlarsa diye düşündüm, alsalar bile çıkarılacak hastanede çıkarılacak yüksek meblağlı faturayı ödeyebilir miydim bilmiyorum. Sağolsun konsolosluğumuz umduğumdan çok hızlı işlemlerimizi halletti. Sonra biletimizi aldık. Köpeğim olduğu için sorun olur zannettim ama onu da aldılar, çok mutluyum. Köpeğim Zeus'la birlikte karantina sürecine girdik. Hasta olacaksam da ülkemde olayım.
Naz Yaşar: İki yıldır Miami'de yaşıyorum. Bilgisayar Bilimi yüksek lisansı yapıyorum. Burada okullar kapanınca sağlık sigortam da iptal oldu. Ben bu süreçte burada, hasta olmaktan korktum. Çünkü burada kendi vatandaşlarıyla bile ilgilenemiyorlar. Hasta olsam, benimle hiç ilgilenmezler diye düşündüm. Maliyeti de çok yüksek. 30 bin dolar falan. Okul bitince de oraya yerleşme planım vardı. Bu süreçte sıkıntı yaşadım. Konsolosluğu arayıp ülkeme dönmek istediğimi söyledim. Bir hafta sonra ülkemdeyim. Çok mutluyum, burada kendimi güvende hissediyorum.
Yunus Emre Kavak/SABAH
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Bingöl'de devasa yılan görüldü! Korkmalarına rağmen...
- Silivri'de yılan operasyonu
- 4 günlük yasağın ardından İstanbul'da bu sabah!
- Vatandaşlardan CHP'li belediyeye tepki
- BİM'de bu hafta! İşte aktüel ürünler
- Hem yasağı deldi hem de gazetecilere saldırdı!
- Kısıtlamanın son dakikalarında polise yakalandı!
- Yüzlerce meşale yakıldı
- İstanbul'da dev baskın!
- 0-14 yaş arası ne zaman sokağa çıkıyor?
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bankalar kaça kadar açık? 20 Mayıs Ziraat, Halkbank, Vakıfbank, ING, Denizbank çalışma saatleri, kaçta kapanıyor?
- Son dakika: 0-14 yaş arası ne zaman sokağa çıkıyor? Çocuklar için dışarı çıkma izin saatleri kaç?
- 20 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM'de çarşamba gününe dambıl seti damga vuracak! İşte güncel indirimler
- Kadir suresi faziletleri nelerdir? Kadir suresi oku ve dinle! Kadir suresi Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı
- Kadir Gecesi yapılması gereken ibadetler neler? Kadir Gecesi'ni nasıl geçirmeliyiz? Kadir Gecesi neler yapılır?
- Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır? 12 rekatlık nafile namazı, tesbih namazı, hacet namazı nasıl kılınır, kaç rekat?
- Kadir Gecesi okunan dualar nelerdir? Hz. Muhammed'in Kadir Gecesi sıklıkla okunmasını tavsiye ettiği dua nedir?
- Kadir Gecesi kandil mi? Kadir Gecesi'nde ne oldu? Kadir Gecesi önemi nedir? Kadir Gecesi olduğu nasıl anlaşılır?
- Tarih açıklandı! 60 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor?
- Türkiye corona canlı harita! 19 Mayıs Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosu: Vaka sayısı ve ölüm sayısı kaç oldu?
- Türkiye Mart, Nisan, Mayıs koronavirüs tablosu: Dünden bugüne corona vaka sayısı ne kadar oldu? Kaç kişi öldü?
- Bayram genelgesi yayımlandı mı? Bayramda sokağa çıkma yasağı hangi illerde olacak? Kısıtlama ne zaman başlıyor?