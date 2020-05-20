Yaban domuzları Marmaris'e indi! Vatandaşlardan CHP'li belediyeye tepki
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, ana cadde ve sokaklara yavruları ile birlikte inen yaban domuzu sürüsü, vatandaşların ilgi odağı oldu. Yaban domuzlarını elleriyle besleyip cep telefonuyla görüntü çeken vatandaşlar, 'Sosyal mesafe kuralına uymuyorlar' esprisi yaptı. Öte yandan vatanaşlardan CHP'li belediyeye konuya ilişkin bir de tepki geldi.
Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında Marmarisliler 'Evinizde kalın' çağrılarına uyarak izole yaşamı sürdürürken ilçeni en işlek cadde ve sokaklarında sessizlik hakim olması yaban domuz sürülerine yaradı. İlçe merkezine yakın ormanlık alanlarda yaşayarak yavrulayan yaban domuzları, aç kaldıkları için cadde ve sokaklara indi. Turban Mevkii, Siteler Mahallesi ve Durmazlar Caddesi yakınındaki ormanlık alanın kenarında sürüler halinde dolaşan yaban domuzları vatandaşların dikkatini çekti. Yerleşim yerlerine gelerek çöp konteyneri etrafında ve sokaklarda yiyecek arayan domuz sürüleri, karayoluna çıkarak rahatça dolaştı. Evlerinin balkonlarında ve bahçelerinde yaban domuzu sürülerini gören vatandaşlar, 2 metre kadar yaklaşarak hem yiyecek verdi hem de cep telefonuyla a anları görüntüledi. Cep telefonuyla görüntü çeken bir vatandaş, yaban domuzlarına 'Hey Coniler' diye seslenip, 'Sosyal mesafe yok' esprisi yaptı. Karınlarını doyuran yaban domuzu sürüsü geldikleri sokaklardan hızla uzaklaşıp, ormanlık alana girerek gözlerden kayboldu.
VATANDAŞLARDAN TEPKİ! "MARMARİS'İN AYIBI"
VATANDAŞLARDAN TEPKİ! "MARMARİS'İN AYIBI"
Emekli memur Ali Küçükgüzel, "Yaban domuzu sürülerinin saat 21.00 ile 02.00 saatleri arasında sokaklarımızda dolaşıyorlar. Sadece yaban domuzlarının değil kedi ve köpeklerin sokaklarda dolaşması utançtır. Bu hayvanların bir çatı altında toplanması lazım. Bu domuzlar doğurmuş. Yanlarında yavruları var. Yaklaşan insanlara saldırıp, parçalayabilirler. Milyonlarca paranın döndüğü Marmaris'te bu hayvanlara bakacak gücümüz yok mu Her gün gece yarısı ormanlardan sokaklara iniyorlar. Ormanlık alanlarda her gün beslenseler hiçbir sorun kalmayacak" sözleriyle CHP'li belediyeye tepki gösterdi.
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