20 Mayıs 2020, Çarşamba
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Silivri'de yılan operasyonu

'de 'nde bulunan 2 katlı çiftlik evine giren boyu 2.5 metreyi bulan yılan İtfaiye ekiplerince çıkarıldı. Yılan, doğaya salındı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.05.2020
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SİLİVRİ'DE YILAN OPERASYONU

Olay, 'nde bulunan 2 katlı çiftlik evinde yaşandı. Yılanın çiftlik evine girdiğini gören ev sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa süreli çalışma sonrasında boyu 2.5 metre olduğu öğrenilen yılan, bulunduğu yerden çıkarılarak doğaya salındı.

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