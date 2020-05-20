İstanbul’da 65 yaş üstü 3 kişi polisi görünce otların arasına saklandı
İstanbul’un Sultangazi ilçesinde 65 yaş üstü olduğu öne sürülen 3 kişinin polisten saklandığı anlar amatör kameraya yansıdı. 3 kişi bir süre otların arasında gizlendikten sonra ayağa kalkarak uzaklaştılar.
Olay, Esentepe Mahallesi'nde yaşandı. Sokağa çıkma kısıtlamasının 3'üncü gününde mahallede bulunan yeşillik alanda ilginç bir görüntü kaydedildi.
KAMERAYA YANSIDI
Bir vatandaş tarafından kaydedilen görüntülerde, boş bir arazide otların arasına uzanarak saklanmaya çalışan üç kişi amatör kameraya yansıdı.
POLİSTEN SAKLANDILAR
65 yaş üstü olduğu öne sürülen 3 kişinin devriye gezen polis ekiplerinden saklanmaya çalıştığı, bir süre otların arasında gizlendikten sonra ayağı kalkarak bulundukları yerden uzaklaşmaları kameraya yansıdı.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- "ABD'de değil Sivas'ta güvendeyiz"
- Yüzlerce meşale yakıldı
- Vatandaşlardan CHP'li belediyeye tepki
- THY'nin tarihi uçuşuna özel pilot!
- İstanbul'da korkutan görüntü! Kronomid istilası...
- Silivri'de yılan operasyonu
- Bayram tatili kaç gün oldu?
- 0-14 yaş arası ne zaman sokağa çıkıyor?
- 4 günlük yasağın ardından İstanbul'da bu sabah!
- Yıllardır aynı noktada aynı pozla!
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 20 Mayıs emekli maaşı yattı mı? 2020 SSK Bağkur emekli maaşları ne zaman ödenecek? İşte ödeme takvimi!
- Son dakika: Bayram tatili kaç gün oldu, 9 gün mü? 2020 Ramazan Bayramı ne zaman, ayın kaçında?
- Bankalar kaça kadar açık? 20 Mayıs Ziraat, Halkbank, Vakıfbank, ING, Denizbank çalışma saatleri, kaçta kapanıyor?
- Son dakika: 0-14 yaş arası ne zaman sokağa çıkıyor? Çocuklar için dışarı çıkma izin saatleri kaç?
- 20 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM'de çarşamba gününe dambıl seti damga vuracak! İşte güncel indirimler
- Kadir suresi faziletleri nelerdir? Kadir suresi oku ve dinle! Kadir suresi Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı
- Kadir Gecesi yapılması gereken ibadetler neler? Kadir Gecesi'ni nasıl geçirmeliyiz? Kadir Gecesi neler yapılır?
- Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır? 12 rekatlık nafile namazı, tesbih namazı, hacet namazı nasıl kılınır, kaç rekat?
- Kadir Gecesi okunan dualar nelerdir? Hz. Muhammed'in Kadir Gecesi sıklıkla okunmasını tavsiye ettiği dua nedir?
- Kadir Gecesi kandil mi? Kadir Gecesi'nde ne oldu? Kadir Gecesi önemi nedir? Kadir Gecesi olduğu nasıl anlaşılır?
- Tarih açıklandı! 60 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor?
- Türkiye corona canlı harita! 19 Mayıs Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosu: Vaka sayısı ve ölüm sayısı kaç oldu?