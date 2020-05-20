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İstanbul’da 65 yaş üstü 3 kişi polisi görünce otların arasına saklandı

’un ilçesinde olduğu öne sürülen 3 kişinin polisten saklandığı anlar amatör kameraya yansıdı. 3 kişi bir süre otların arasında gizlendikten sonra ayağa kalkarak uzaklaştılar.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.05.2020 Güncelleme Tarihi: 20.05.2020
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O ANLAR KAMERADA! OTLARIN ARASINA SAKLANDILAR

Olay, Esentepe Mahallesi'nde yaşandı. Sokağa çıkma kısıtlamasının 3'üncü gününde mahallede bulunan yeşillik alanda ilginç bir görüntü kaydedildi.

İstanbul’da 65 yaş üstü 3 kişi polisi görünce otların arasına saklandı İSTANBUL’DA 65 YAŞ ÜSTÜ 3 KİŞİ POLİSİ GÖRÜNCE OTLARIN ARASINA SAKLANDI

KAMERAYA YANSIDI

Bir vatandaş tarafından kaydedilen görüntülerde, boş bir arazide otların arasına uzanarak saklanmaya çalışan üç kişi amatör kameraya yansıdı.

POLİSTEN SAKLANDILAR

olduğu öne sürülen 3 kişinin devriye gezen polis ekiplerinden saklanmaya çalıştığı, bir süre otların arasında gizlendikten sonra ayağı kalkarak bulundukları yerden uzaklaşmaları kameraya yansıdı.

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