İletişim Başkanı Fahrettin Altun’dan sözde yazar Mehmet Yakup Yılmaz'a sert tepki!
Son günlerde bazı köşe yazarlarının toplumun bir kesimine yönelik açık bir nefret söylemi üretmelerine karşı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan açıklama geldi. Fahrettin Altun, “Bu güruhla mücadelemiz sonuna kadar sürecektir.” dedi.
Mehmet Yakup Yılmaz 2 gün önce kaleme aldığı yazısında AK Partili yöneticilerin nasıl insanlar olduğunu merak ediyorum demiş ve eklemişti: "Mesela karılarını dövüyorlar mı? Çocuklarına karşı nasıl bir tutum içindeler? Kız çocukları ile oğlan çocukları arasında fark gözetiyorlar mı? Komşuları ile ilişkileri nasıl?" gibi alçak ifadeler kullanmıştı.
Tüm muhafazakar insanları suçlayıcı bir dille kaleme alınan bu köşe yazısına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'dan sert bir tepki gelmişti. Bugün bir tepki de İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan geldi. Altun "Bu güruhla mücadelemiz sonuna kadar sürecektir." dedi.
İşte İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un sosyal medya paylaşımından başlıklar:
"Milletimizin büyük bir kesiminin ülkemizin yakaladığı gelişme çizgisinden, bölgesel gücünden ve küresel aktör olma azminden memnuniyet duyduğu, sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğine olan güvenin günden güne daha da arttığı günlerden geçiyoruz.
HER KRİZİ FIRSATA ÇEVİRİYORLAR
Ülkece COVID-19'a karşı verdiğimiz eşsiz mücadelenin özgüvenimizi, birlik ve beraberliğimizi güçlendirdiği bu günlerde icraatlarımızdan, yatırımlarımızdan ve geleceğimizi inşa gayretinden de geri durmuyoruz. Savunmada kalmıyor, adeta krizleri fırsata çeviriyoruz.
AZGIN AZINLIĞIN BİTMEYEN KİNİ
Buna karşın, kaybettiği imtiyazlarından başka dertleri olmayan bir küçük azınlığın bir türlü iflah olmadığına, kin, nefret, şiddet ve düşmanlık dilini beslediğine ve bunun üzerinden beyhude şekilde bir toplumsal hareketlilik oluşturmaya çalıştığına da tanıklık ediyoruz.
ASIL BUNUN ADI KÖTÜLÜĞÜN SIRADANLAŞMASIDIR
Yalan, manipülasyon, provokasyon, ırkçılık, İslam düşmanlığı, jakobenizm, kibir, cinsiyetçilik, nefret söylemi, aile ve kadına hakaret, özel hayata saldırı ve kutuplaştırmayı kendilerine ilke edinen bu kesimler, kötülüğü sıradanlaştırmakta ve alenileştirmektedir.
DÜŞMANLIKTAN VAZGEÇMİYORLAR
Yirminci yüzyılın önemli bir düşünürünün ifade ettiği gibi kötülüğün kaynağında "bir başkasının bakış açısıyla düşünebilmekten aciz olma" hali yatar. Jakobenizmin düşünmeyen, sığ, vasat ve cahil unsurları yüz yıldır bu millete ve değerlerine düşmanlık etmekten vazgeçmiyorlar.
BİRLİĞİMİZE ZARAR VEREMEYECEKLER
Aklan gelen tüm kötülükleri tek tek sayıp karşısındakine yüklemek, toplumu biz ve öteki diye ayrıştırmak ve herkesi tektipleştirmek çok net bir şekilde nefret söylemidir. Faşist düşüncenin ürünleri olan bu zihniyetler, birlik ve beraberliğimize zarar verme amacı taşımaktadırlar.
BU GÜRUHLA MÜCADELEMİZ SÜRECEK
Toplumun belirli bir kesimini tacizci, tecavüzcü, eşine ve çocuklarına şiddet uygulayacak kadar gaddar diye toptancı bir yaklaşımla kodlayan bu güruh; faşizmin ve jakobenizmin duvarları arasında sıkışmıştır. Bu güruhla mücadelemiz sonuna kadar sürecektir.
SİZİ ÇOK İYİ TANIYORUZ
Bugünlerde kendisine en iyi, en ahlaklı, en doğru davranışları atfeden ve kendisi dışındaki herkesi düşman gibi gören, tektipleştiren, nefret söylemi üreten, özellikle de dindar insanlara aklına gelen tüm kötülükleri boca edenleri çok ama çok iyi tanıyoruz.
MİLLETE BİDON KAFA DİYENLERSİNİZ
Millete bidon kafalı, göbeğini kaşıyan adam diyerek kendisi dışındaki herkese nefret kusan, onları toplumdan dışlamaya ve haklarını gaspetmeye çalışan bu zihniyetin yeni kılıklara girerek karşımıza çıktığını görüyoruz.
GERÇEK YÜZÜNÜZÜ ANLATMAKTAN ÇEKİNMEYECEĞİZ
Özellikle Cumhurbaşkanımızı destekleyenleri aşağılamak için kullanılan her nefret söylemi, milletimizin gerçekleri bir kez daha görmesini sağlamaktadır. Madem zehirli bir dil ile kirli zihniyetinizi çekinmeden sergiliyorsunuz, biz de gerçek yüzünüzü anlatmaktan çekinmeyeceğiz.
SEVGİDEN VE İYİLİKTEN BAHSETMEYİN
Mülteci botu batıranların insan haklarından, terör saldırısı yapanların hayatın kutsallığından, darbecilerin demokrasiden söz etmeleri nasıl bir tezatsa, darbe aşığı, terör sevici, millet düşmanı bu kesimlerin de sevgi, kardeşlik ve iyilikten söz etmeleri de o kadar tezattır.
MİLLET DÜŞMANLARINA ALDIRIŞ ETMEYECEĞİZ
Ülkemiz çok zor bir süreçten gücünü, birliğini ve beraberliğini koruyarak çıkmakta, devletimiz milletimizin verdiği ödevleri hakkıyla yerine getirmektedir. Bu süreçte ne millet düşmanlarının ne de sureti haktan görünen unsurların oyalama taktiklerine aldırış edeceğiz!
BİZİM YOLUMUZ KUTLU BİR YOLDUR
Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde günden güne daha da büyüyecek, daha fazla özgürleşeceğiz. Çok çalışıyoruz. Ama daha çok çalışacağız. Yılmayacağız. Birlik olacağız. Taş üstüne taş koyacağız. Yolumuz kutlu bir yoldur, yolumuzdan asla dönmeyeceğiz!"
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