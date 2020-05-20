20 Mayıs 2020, Çarşamba
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Tarlaya girince şoke oldular! 'Kesmece' hırsızlık

'nın Serik ilçesinde, tarlasından hırsızlık yaptıkları iddia edilen 5 şüpheli, üreticiler tarafından yakalanarak jandarmaya teslim edildi. Yapılan incelemede şüphelilerin, karpuzlardan bazılarını 'kesmece' diye tabir edilen yöntemle küçük bir bölümünü keserek içine bakıp, beğenerek çaldıkları belirlendi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.05.2020
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'KESMECE' HIRSIZLIK!

Serik ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde dün gece tarladan karpuz hırsızlığı yapıldığı ihbarını alan jandarma ekipleri bölgeye gitti. Tarla sahipleri tarafından karpuz çalarken yakalandığı belirlenen 5 şüpheli, jandarma ekiplerine teslim edildi.

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