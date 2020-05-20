Tarlaya girince şoke oldular! 'Kesmece' hırsızlık
Antalya'nın Serik ilçesinde, karpuz tarlasından hırsızlık yaptıkları iddia edilen 5 şüpheli, üreticiler tarafından yakalanarak jandarmaya teslim edildi. Yapılan incelemede şüphelilerin, karpuzlardan bazılarını 'kesmece' diye tabir edilen yöntemle küçük bir bölümünü keserek içine bakıp, beğenerek çaldıkları belirlendi.
Serik ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde dün gece tarladan karpuz hırsızlığı yapıldığı ihbarını alan jandarma ekipleri bölgeye gitti. Tarla sahipleri tarafından karpuz çalarken yakalandığı belirlenen 5 şüpheli, jandarma ekiplerine teslim edildi.
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