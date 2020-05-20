20 Mayıs 2020, Çarşamba
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Bursa'yı yılanlar bastı! Vatandaş tedirgin

'da son bir hafta yaşanan çöl sıcakları sebebiyle ortaya çıkan boyları 2 metreyi aşan yılanlar vatandaşları tedirgin ediyor. Dün İznik ilçesinde bir vatandaşın iş yerinin kapısının önünde görülen yılanın ardından bugünde Mudanya ilçesinde bir evin bahçesinin tel duvarına dolanmış halde bir başka görüldü.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.05.2020
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O İLİ YILANLAR BASTI! VATANDAŞ TEDİRGİN

Edinilen bilgiye göre, dün 'nın İznik ilçesinde ambalaj işi ile uğraşan 36 yaşındaki İsa Demirci'yi arayan vatandaşlar işyerinin önünde olduğunu söyledi. İşletmesine giden genç adam kapının önünde yatan yılanı görünce şok yaşadı. Aşırı sıcaklardan dolayı yuvasından çıkan yaklaşık 2 metrelik yılan, vatandaşlar tarafından kürekle alınarak bölgedeki bir tarlaya bırakıldı.

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