Müge Anlı’da her şey ortaya çıkmıştı! Taciz ettiği çocuğu öldüren caninin cezası belli oldu!
ATV’de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aranan ve ardından komşusu tarafından öldürüldüğü ortaya çıkan 8 yaşındaki Raed Eşram’ı katleden Asad Jan’ın cezası belli oldu. Savcılıkta suçunu itiraf eden Jan’ın mahkemede inkar etmesi dikkat çekerken mahkeme ders gibi bir karar verdi. Cani, 'Çocuğun Cinsel İstismarı', 'Cinsel Amaçla Çocuğu Hürriyetinden Yoksun Kılma', 'Bir Suçu Gizlemek, Delillerini Ortadan Kaldırmak veya İşlenmesini Kolaylaştırmak ya da Yakalanmamak İçin Çocuğu Kasten Öldürme' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 19 yıl hapse mahkum edildi.
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Raed Eşram'ın kaybına ilişkin yayın yapılması üzerine polis ekiplerince Raed Eşram'ın bulunduğu ikamete gidilerek araştırmalar yapıldığı belirtilmişti. Araştırmalarda, Asad Jan isimli bir şahıs ile maktul Raed'ın birlikte eve girdikleri, Asad Jan'ın evden çıkarak el arabası ile tekrar aynı ikametine girdiği, bir süre sonra Asad Jan'ın bu el arabası üzerine çuval ile evden çıkarak gittiği belirlenmişti. Akabinde Asad Jan'ın el arabası olmadığı halde eve tekrar geri döndüğünü öğrenmeleri üzerine kolluk kuvvetlerinin çevrede yapılan kamera görüntüsü tespitinde bir takım görüntüler ele geçirilmişti. Ele geçirilen kamera görüntülerinin izlenmesi neticesinde olayın doğrulandığının anlaşıldığı iddianamede kaydedilmişti.
KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKARDI
Kollukça düzenlenen görüntü izleme tutanağına da yer verilen iddianamede, Cebeci Mahallesi'nde bir bina önünde bulunan kamera görüntülerine göre, şüpheli Asad Jan'ın el arabası içerisinde çuvala benzer bir şeyler götürdüğünün görüldüğü belirtilmişti. Yine Cebeci Mahallesi'nde bulunan bir iş yeri görüntüleri incelendiğinde ise şüpheli Asad Jan'ın çöp konteynırı birkaç sokak geçtikten sonra el arabası boş olduğu görülecek şekilde yoluna devam ettiğinin tespit edildiği kaydedilmişti.
CANİ SAVCILIKTA HER ŞEYİ İTİRAF ETTİ
Asad Jan savcılıkça alınan ifadesinde, maktulü 1,5 - 2 yıldır tanıdığını, maktulün ailesi ile aynı muhitte ikamet ettiklerini, zaman zaman maktul ile karşılaştıklarında ona harçlık verdiğini, yine olay günü maktul ile bakkalda karşılaşmaları üzerine ona bakkaldan kek alarak maktul ile birlikte kendisinin oturduğu eve gittiklerini belirtmişti. Maktulün daha önce de kendi evine geldiğini, eve geldiklerinde kimse olmadığını görmesi üzerine maktul ile cinsel ilişkiye girmek isteyerek maktulün yanağından öptüğünü, maktulün kendisinin niyetini anlaması üzerine kendisine hitaben 'Seni babama söyleyeceğim' diyerek bağırması üzerine 'Söyleme' dediğini ileri sürmüştü. Yine maktulün kendisine 'Seni anneme babama söyleyeceğim' demesi üzerine maktulün ailesinin bu olayı öğrenmesinden korkması neticesinde elleri ile maktulü boğarak öldürdüğünü, maktulün cesedini ise yok etmek için evde bulunan bir çuvala koyarak el arabası ile çöp konteynerine götürdüğünü itiraf etti. Cesedini çöp konteynerine attığını, olay nedeniyle pişman olduğunu ifade etmişti.
CESET YOK AMA İKRAR VAR
İddianamede, "Her ne kadar maktule ait cesedin bulunamamış olmasına rağmen izah edilen soruşturma içeriği, müşteki ve tanık beyanları, şüphelinin ikrar içeren kollukta ve Cumhuriyet Başsavcılığı'nda alınan ayrıntılı savunması ve maktulün son olarak şüpheli ile birlikte kamera görüntülerine girmesi göz önüne alındığında şüphelinin üzerine atılı 'Çocuğun cinsel istismarı' ve 'Kasten öldürme' suçunu işlediğine dair kesin deliller bulunduğu sonuç ve kanaatine varılmaktadır" denildi.
Şüpheli hakkında 'Çocuğun Cinsel İstismarı', 'Cinsel Amaçla Çocuğu Hürriyetinden Yoksun Kılma', 'Bir Suçu Gizlemek, Delillerini Ortadan Kaldırmak veya İşlenmesini Kolaylaştırmak ya da Yakalanmamak İçin Çocuğu Kasten Öldürme' suçları kapsamında ağırlaştırılmış müebbet ve 30 yıla kadar hapis cezası istenmişti.
MAHKEMEDE İNKAR ETTİ
Dava İstanbul 31. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Davanın 5. duruşmasında karar çıktı. Şüpheli Asad Jan bu kez mahkemede suçunu inkar etti. Jan'ın avukatı savunmasında, "Ortada bir ceset olmadığı için zaten bir cinayetin olup olmadığı belli değildir. Aynı zamanda çocuğa karşı cinsel istismar suçunun oluştuğu söylenmektedir. Her ne kadar bilirkişi raporunda ve sanığın fotoğrafları anlamlandırmasında fotoğraflarda kendisinin olduğunu söylemiş ise de çocuğun bakkalda görüldüğünü zaten daha önce beyan etmiştir. Evde yapılan araştırmalar sonucunda çocuğa ait herhangi bir saç teli ya da kan gibi bir delile rastlanılmamıştır" diyerek Jan'ın cinayeti işlemediğini ileri sürdü.
AĞIR MÜEBBET + 19 YIL HAPİS
Mahkeme heyeti ise kararında, Asad Jan'ın 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan 10 yıl hapsine, küçük çocuğa karşı gerçekleştirdiği 'hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 9 yıl hapsine karar verdi.
Heyet ayrıca, sanığın olayın başlangıcında cinsel istismarda bulunduğu ve işlemiş olduğu çocuğun cinsel istismarı eyleminin ortaya çıkmasını önlemek ve işlemeyi amaçladığı nitelikli cinsel istismar suçunu işleyememekten kaynaklanan infial ve öldürdüğü anlaşılmakla sanığın üzerine atılı bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak ya da yakalanmamak amacıyla 'Çocuğu kasten öldürmek' suçunu işlediğini kaydetti. Jan 'Kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Sema ALİM DALGIÇ/ÖZEL İSTİHBARAT
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