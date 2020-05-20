Antalya’da nişana giden 4 kişide koronavirüs çıktı

Serik'e bağlı Merkez Mahallesi 2098 Sokak'ta yaşayan aynı aileden 2 kadın, birkaç gün önce rahatsızlanarak hastaneye başvurdu. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen kadınlara yapılan koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktı.

KORONA VAKASINA RASTLANDI

2 kadın bu hastanede karantinaya alınırken, kendileriyle yakın temasta bulunduğu belirlenen aynı aileden 18 kişi de Serik Devlet Hastanesi'ne götürüldü. 18 kişiden test yapılan 2'sinde de koronavirüs vakasına rastlandı. Bu kişiler de aynı hastanede karantinaya alındı. Diğer 16 kişinin ise test sonuçları henüz belli olmadığından hastanede gözetim altında tutulmasına karar verildi.

NİŞANA KATILMIŞLAR

Diğer yandan Serik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri Merkez Mahallesi'nde temizlik ve dezenfekte çalışması başlattı. Serik'teki 20 kişinin, Dalaman Cezaevi'nden geçen hafta tahliye olan mahkumun, Antalya'nın Yeşildere ve Gebizli mahallelerinden oluşan Zeytinköy semtindeki evinde yapılan nişan merasimine katıldığı ortaya çıktı. Serbest kalan mahkum, evinde havai fişekle karşılanmış, birkaç gün sonra da davullu zurnalı nişan töreni yapmıştı. Bölgede 35 kişinin Covid-19 testi pozitif çıkınca karantinaya alınmıştı.