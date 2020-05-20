Son dakika: 0-14 yaş arası ne zaman sokağa çıkıyor? Çocuklar için dışarı çıkma izin saatleri kaç?

Son dakika haberi... 0-14 yaş arası sokağa çıkma saatleri kaç? Çocuklar saat kaçta dışarı çıkabilecekler. Koronavirüs salgını sonrası evde karantinada olan 20 yaş altı grup için izin çıktı. İlk kez geçtiğimiz hafta dışarı çıkabilen 20 yaş altı vatadanşlar, ikinci kez sokağa çıkmaya hazırlanıyor. İki grup halinde uygulanan sokağa çıkma izninin detayları araştırılıyor. Geçtiğimiz hafta çarşamba günü sokağa çıkan 0-14 yaş arasının bugün yeniden sokağa çıkıp çıkamayacağı araştırılıyor. Peki, 0-14 yaş arası ne zaman sokağa çıkıyor? Çocuklar için dışarı çıkma izin saatleri kaç? İşte konu ile ilgili merak edilenler...

20 YAŞ ALTI NE ZAMAN SOKAĞA ÇIKABİLECEK?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 18 Mayıs'ta gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, 20 yaş altı gençler için çarşamba ve cuma sokağa çıkma izninin devam edeceğini söyledi.

0-14 yaş arası: 20 Mayıs 2020 Çarşamba saat 11:00-15:00 arası

15-20 yaş arası: 22 Mayıs 2020 Cuma günü saat 11:00-15:00 arası