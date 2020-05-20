Son dakika: 0-14 yaş arası ne zaman sokağa çıkıyor? Çocuklar için dışarı çıkma izin saatleri kaç?
Son dakika... 0-14 yaş arası ne zaman sokağa çıkabilecek? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında belli bir süredir 20 yaş altı grup için sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Uzun aranın ardından geçtiğimiz günlerde ilk kez dışarı çıkan 20 yaş altı vatandaşlar, ikinci kez dışarı çıkmaya hazırlanıyor. İlk etapta 0-14 yaş arası, ikinci etapta 15-20 yaş arası için izin veriliyor. Peki, 0-14 yaş arası ne zaman sokağa çıkıyor? Çocuklar için dışarı çıkma izin saatleri kaç? İşte cevaplar...
Son dakika haberi... 0-14 yaş arası sokağa çıkma saatleri kaç? Çocuklar saat kaçta dışarı çıkabilecekler. Koronavirüs salgını sonrası evde karantinada olan 20 yaş altı grup için izin çıktı. İlk kez geçtiğimiz hafta dışarı çıkabilen 20 yaş altı vatadanşlar, ikinci kez sokağa çıkmaya hazırlanıyor. İki grup halinde uygulanan sokağa çıkma izninin detayları araştırılıyor. Geçtiğimiz hafta çarşamba günü sokağa çıkan 0-14 yaş arasının bugün yeniden sokağa çıkıp çıkamayacağı araştırılıyor. Peki, 0-14 yaş arası ne zaman sokağa çıkıyor? Çocuklar için dışarı çıkma izin saatleri kaç? İşte konu ile ilgili merak edilenler...
20 YAŞ ALTI NE ZAMAN SOKAĞA ÇIKABİLECEK?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 18 Mayıs'ta gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, 20 yaş altı gençler için çarşamba ve cuma sokağa çıkma izninin devam edeceğini söyledi.
0-14 yaş arası: 20 Mayıs 2020 Çarşamba saat 11:00-15:00 arası
15-20 yaş arası: 22 Mayıs 2020 Cuma günü saat 11:00-15:00 arası
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